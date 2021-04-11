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Вакцинация хромает. В Черкасской области за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

11 апреля, 09:49

Юлия Ляхова

Больше всего вакцин сделали в Днепропетровской области

За прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 4 048 человек. Больше всего вакцин сделали в Днепропетровской области – 610, а в Черкасской и вовсе ни одной.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего с начала кампании одной дозой привили 377 050 человек.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

Количество прививок в регионах:

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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