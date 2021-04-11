Вакцинация хромает. В Черкасской области за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

Больше всего вакцин сделали в Днепропетровской области

За прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 4 048 человек. Больше всего вакцин сделали в Днепропетровской области – 610, а в Черкасской и вовсе ни одной.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего с начала кампании одной дозой привили 377 050 человек.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

Количество прививок в регионах:

Реклама

г. Киев – 530;

Винницкая область – 110;

Волынская область – 60;

Днепропетровская область – 610;

Донецкая область – 370;

Житомирская область – 60;

Закарпатская область – 40;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 88;

Киевская область – 270;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 250;

Львовская область – 150.

Николаевская область – 40.

Одесская область – 70.

Полтавская область – 100.

Ровенская область – 150.

Сумская область – 40.

Тернопольская область – 70.

Харьковская область – 100.

Херсонская область – 360.

Хмельницкая область – 180.

Черкасская область – 0.

Черновицкая область – 270.

Черниговская область – 60.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча: