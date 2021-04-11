Вакцинация хромает. В Черкасской области за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

За прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине вакцинировали против COVID-19 4 048 человек. Больше всего вакцин сделали в Днепропетровской области – 610, а в Черкасской и вовсе ни одной.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего с начала кампании одной дозой привили 377 050 человек.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.
Количество прививок в регионах:
- г. Киев – 530;
- Винницкая область – 110;
- Волынская область – 60;
- Днепропетровская область – 610;
- Донецкая область – 370;
- Житомирская область – 60;
- Закарпатская область – 40;
- Запорожская область – 10;
- Ивано-Франковская область – 88;
- Киевская область – 270;
- Кировоградская область – 60;
- Луганская область – 250;
- Львовская область – 150.
- Николаевская область – 40.
- Одесская область – 70.
- Полтавская область – 100.
- Ровенская область – 150.
- Сумская область – 40.
- Тернопольская область – 70.
- Харьковская область – 100.
- Херсонская область – 360.
- Хмельницкая область – 180.
- Черкасская область – 0.
- Черновицкая область – 270.
- Черниговская область – 60.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
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