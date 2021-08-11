Вакцинация от СOVID есть – справки нет: что делать, если система "потеряла" ваши данные

Хотя бы одной дозой уже вакцинированы 6,5 млн украинцев. Однако справки о завершенном курсе вакцинации от COVID-19 получили не все желающие, так как далеко не каждому удается найти свои данные в базе.

Что делать, если вы сделали прививку против коронавируса, а информация о ней так и не появилась в системе Helsi, выяснила корреспондент "Сегодня" Эльвина Сеитбулаева.

Первую дозу вакцины киевлянин Василий Михальчук получил 29 мая в пункте прививок в выставочном центре. Затем уколол и вторую – в больнице Днепровского района Киева, где он проживает. Через две недели пошел в больницу забирать свидетельство о вакцинации – и не получил, так как в базе данных не нашли никаких данных о прививках.

"Сначала "Хэлси" показывает, что я незарегистрированный пользователь, хотя я зарегистрирован. Заходили с разных аккаунтов – там вообще нет ни даты, ни названия вакцины. Мы сидели где-то минут сорок – ничего", – рассказал мужчина о походе за справкой.

Ничего о своей прививке не нашел и Андрей из Львова. Говорит – врачи уверяли, что информация появится через пару дней.

"По состоянию на сегодняшний день довольно длительное время прошло, в данный четверг должна быть вторая доза, и пока нет никакой информации о том, что была проведена вакцинация", – жалуется Андрей Влах.

Что делать

Одна из причин, почему люди не могут найти своих данных о вакцинации – нагрузка в системе. А вторая – неправильное их внесение. Поэтому семейный доктор должен связаться с мобильной бригадой и исправить ошибку.

"У нас в Украине существуют единая электронная система "Хэлси" и очень много маленьких подсистем. Однj заведение работает с одной системой, другоt – с другой. Вы можете себя не видеть, но я вижу все, что с вами происходит, какие вы делали прививки. Паниковать не надо", – пояснила семейный доктор Алина Яговкина.

Она уточнила, что сертификат о прививках может выдавать только семейный доктор.

Если же семейного врача нет, в Министерстве здравоохранения советуют обращаться в учреждение, где делали прививки, или в контакт-центр.

"Можно обратиться в регистратуру того заведения, где вы делали прививки. И там врачи смогут внести правки или коррективы. Вы можете обращаться по телефону 0 800 602 019 – номер контакт центра Минздрава – и наши специалисты вам помогут", – советует пресс-секретарь министерства Роман Борщ.

Корректировка данных о вакцинации займет от нескольких минут до нескольких дней. После этого сможете получить свидетельство о вакцинации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс.

Мы также писали, что в Украине до конца лета планируют сделать еще минимум 4,5 млн прививок.