Купили COVID-сертификат, а потом решили привиться? Рассказываем, что делать

Всего две прививки от коронавируса получили 13 320 530 человек / Коллаж "Сегодня"

С 1 июля в Украине уже запустили COVID-сертификаты. На сегодняшний день без них нельзя посетить заведения общепита, общественный транспорт и даже другие страны. Из-за этого большинство людей, которые не хотят делать прививки от коронавируса, решают покупать поддельный сертификат.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, что же делать, если вы уже купили поддельный COVID-сертификат, а потом решили сделать прививку от коронавируса.

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Какая информация в COVID-сертификатах

Украинский COVID-сертификат, кроме вакцинации, информирует о:

полном курсе вакцинации от COVID-19;

факте выздоровления от COVID-19.

тестировании на COVID-19.

Согласно постановлению Кабмина, он содержит в себе информацию:

фамилия, имя владельца на украинском языке;

дата рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечная дата срока действия сертификата.

К каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

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В "Дії" обновили сертификаты о вакцинации и выздоровлении от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Что грозит за подделку документов

За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Куда обращаться, если хотите сделать прививку, но у вас поддельный сертификат

Украинцы, которые купили поддельные документы о вакцинации, а позже все же надумали ее COVID-прививку, должны обратиться в правоохранительные органы.

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Об этом "Сегодня" сообщили в Минздраве, уточнив, что лишь после этого будут основания удалить электронные записи о фиктивной прививке. Как уточняют медики, сейчас вопросы ковидной амнистии еще обсуждаются.

В свою очередь, юристы говорят, как с наименьшим ущербом для себя выйти из подобной ситуации.

"Человек должен обратиться с письменным заявлением к правоохранительным органам и желательно заручиться поддержкой адвоката", – сообщил адвокат Иван Либерман.

Вакцинация в Украине началась в феврале 2021 года / Коллаж "Сегодня"

Можно ли избежать ответственности за поддельный COVID-сертификат, если сделать прививку

В таком случает от наказания могут избежать только те, кто подделывал документы впервые.

"Адвокат составит документы, касающиеся освобождения от уголовной ответственности. От ответственности может быть освобожден, например, тот, кто совершает нетяжкое некоррупционное преступление впервые", – сообщил нам адвокат Иван Либерман.

По его словам, теперь в своей работе правоохранители используют и такой метод: у подозреваемых в покупке поддельного сертификата спрашивают, согласны ли они сдать кровь. Это делается для того, чтобы выяснить, есть ли в крови вакцина. Оказывается, ее компоненты сохраняются в крови до двух лет.

Минздрав призывает не покупать фальшивые ковид-сертификаты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сколько уже поймали подделок документов

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в течение года на основании доказательств подделки результатов тестов и документов о вакцинации 104 людям сообщили о о подозрении, в суд направили 88 обвинительных актов.

"И это только начало. Среди фигурантов: мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм", – отмечает генпрокурор.

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