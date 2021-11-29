Купили COVID-сертифікат, а потім вирішили зробити щеплення? Розповідаємо, що робити

Усього два щеплення від коронавірусу отримали 13 320 530 осіб / Колаж "Сьогодні"

Із 1 липня в Україні вже запустили COVID-сертифікати. На сьогоднішній день без них не можна відвідатизаклади громадського харчування, громадський транспорт та навіть інші країни. Тому більшість людей, які не хочуть робити щеплення від коронавірусу, вирішують купувати підроблений сертифікат.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, що робити, якщо ви вже купили підроблений COVID-сертифікат, а потім вирішили зробити щеплення від коронавірусу.

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Яка інформація у COVID-сертифікатах

Український COVID-сертифікат, крім вакцинації, інформує про:

повний курс вакцинації від COVID-19;

факт одужання від COVID-19.

тестування на COVID-19.

Згідно з постановою Кабміну, він містить у собі інформацію:

прізвище, ім'я власника українською;

дата народження власника;

унікальний номер сертифікату;

кінцева дата терміну дії сертифіката.

До кожного COVID-сертифікату надається унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

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В "Дії" оновили сертифікати про вакцинацію і одужання від коронавіруса. / Фото: Колаж: Сьогодні

Що загрожує за підробку документів

За виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу 17 000 гривень до 5 років позбавлення волі. Під час використання підроблених довідок та сертифікатів передбачено покарання – від штрафу у розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

Куди звертатись, якщо хочете зробити щеплення, але у вас підроблений сертифікат

Українці, які купили підроблені документи про вакцинацію, а пізніше все ж таки надумали її COVID-щеплення, мають звернутися до правоохоронних органів.

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Про це "Сьогодні" повідомили в МОЗ, уточнивши, що лише після цього будуть підстави видалити електронні записи про фіктивне щеплення. Як уточнюють медики, наразі питання ковидної амністії ще обговорюються.

У свою чергу, юристи кажуть, як із найменшою шкодою для себе вийти із подібної ситуації.

"Людина має звернутися з письмовою заявою до правоохоронних органів та бажано заручитися підтримкою адвоката", – повідомив адвокат Іван Ліберман.

Вакцинація в Україні розпочалася у лютому 2021 року / Колаж "Сьогодні"

Чи можна уникнути відповідальності за підроблений сертифікат COVID, якщо зробити щеплення

У такому випадку від покарання можуть уникнути лише ті, хто підробляв документи вперше.

"Адвокат складе документи щодо звільнення від кримінальної відповідальності. Від відповідальності може бути звільнений, наприклад, той, хто скоює нетяжкий некорупційний злочин вперше", – повідомив адвокат Іван Ліберман.

За його словами, тепер у своїй роботі правоохоронці використовують і такий метод: у підозрюваних у купівлі підробленого сертифіката запитують, чи вони згодні здати кров. Це робиться для того, щоб з'ясувати, чи є в крові вакцина. Виявляється, її компоненти зберігаються у крові до двох років.

МОЗ закликає не купувати фальшиві ковід-сертифікати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Скільки вже зловили підробки документів

За інформацією генерального прокурора України Ірини Венедиктової, протягом року на підставі доказів підробки результатів тестів та документів про вакцинацію 104 людям повідомили про підозру, до суду направили 88 обвинувальних актів.

"І це лише початок. Серед фігурантів: шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм", – зазначає генпрокурор.

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