Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине резко ускорились: более 53 тысяч прививок за день

Скачок после падения. За последние сутки сделали в 5,9 раза больше прививок от коронавируса, чем за предыдущие

За прошедшие сутки, 22 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 53 786 человек. Это на 44 820 больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 2 149 244 человека. Вакцинацию завершили уже 394 107 человек – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

Читайте также: Если пропустили вторую дозу вакцины от COVID: рекомендации Минздрава

В течение суток работали 412 мобильных бригад и 1064 пункта прививок.

Реклама

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине количество новых случаев COVID-19 за сутки резко выросло. Всего инфекцию подтвердили у 2 230 977 человек.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: