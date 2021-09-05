Вакцинация в Украине. Сколько прививок от COVID-19 сделали за сутки

В стране продолжается активная вакцинация населения. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине вакцинировали против COVID-19 69 260 человека. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы – 48 830 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 9 747 714 человек. Вакцинацию завершили уже 4 178 665 человек – они получили две дозы препарата.

Статистика Минздрава. Фото: пресс-служба МОЗ/Facebook

В течение суток работали:

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587 мобильных бригад,

1642 пункта прививки;

365 центров вакцинации.

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"Плюшки" для вакцинированных в Украине

В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер"; в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna.

Также напомним, в Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией их пациентов.