Вакцинація в Україні. Скільки щеплень від COVID-19 зробили за добу

У країні триває активна вакцинація населення. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 4 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 69 260 людей. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані – 48 830 пюдей.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього з початку кампанії щеплено 9 747 714 людей. Вакцинацію завершили вже 4 178 665 людей – вони отримали дві дози препарату.

Статистика, надана МОЗ. Фото: пресслужба МОЗ/Facebook

Протягом доби працювали:

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587 мобільних бригад,

1642 пункти щеплення;

365 центрів вакцинації.

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"Плюшки" для вакцинованих в Україні

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар"; у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.

Також нагадаємо, в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (зокрема грошову) в разі високого охоплення вакцинацією їхніх пацієнтів.