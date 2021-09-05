Вакцинація в Україні. Скільки щеплень від COVID-19 зробили за добу

У країні триває активна вакцинація населення. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 4 вересня, в Україні вакцинували проти COVID-19 69 260 людей. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані – 48 830 пюдей.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього з початку кампанії щеплено 9 747 714 людей. Вакцинацію завершили вже 4 178 665 людей – вони отримали дві дози препарату.
Статистика, надана МОЗ. Фото: пресслужба МОЗ/Facebook
Протягом доби працювали:
- 587 мобільних бригад,
- 1642 пункти щеплення;
- 365 центрів вакцинації.
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"Плюшки" для вакцинованих в Україні
В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:
- вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
- у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.
Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.
Також нагадаємо, в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (зокрема грошову) в разі високого охоплення вакцинацією їхніх пацієнтів.