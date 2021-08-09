Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини України

МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів

9 серпня 2021 16:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зараз в Україні розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за високе охоплення щепленням серед пацієнтів

Українські лікарі отримають бонуси за COVID-вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські лікарі отримають бонуси за COVID-вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (зокрема грошову) у разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів. Так, Міністерство охорони здоров'я України забезпечить сімейних лікарів 50 балами безперервного професійного розвитку.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Що таке безперервний професійний розвиток (БПР) для лікарів:

БПР – це система професійного вдосконалення лікарів, яка сьогодні є поширеною практикою в низці розвинутих країн. Україна, зі свого боку, запровадила відповідний компонент у 2019 році. Починаючи з січня 2020 року, набрання, щонайменше, 50 балів БПР є обов’язковим завдання для кожного лікаря в країні.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Читайте також:

В тренді
До Зеленського у Київ приїде Меркель: що будуть обговорювати і коли візит
Зеленський чекає Меркель напередодні "Кримської платформи" і Дня Незалежності
Реклама

Хворих після щеплення – менше 1%. Наскільки ефективно працює вакцина в Україні

Також відомо, що сьогодні МОЗ спільно з НСЗУ розглядають можливість запровадження фінансової винагороди як стимул для лікарів вакцинувати своїх пацієнтів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділю
Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділюУкраїна
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу (оновлено)
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу (оновлено)Україна
Харків накрила крижана буря: фото і відео великого граду
Харків накрила крижана буря: фото і відео великого градуХарків
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпні
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпніФінанси
У одесита, який морив голодом сина, вдома виявилися забиті під зав'язку холодильники
У одесита, який морив голодом сина, вдома виявилися забиті під зав'язку холодильникиУкраїна
Бабине літо, морози і ранній сніг: якою буде погода восени
Бабине літо, морози і ранній сніг: якою буде погода восениУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти