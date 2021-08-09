МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів

Українські лікарі отримають бонуси за COVID-вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (зокрема грошову) у разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів. Так, Міністерство охорони здоров'я України забезпечить сімейних лікарів 50 балами безперервного професійного розвитку.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
Що таке безперервний професійний розвиток (БПР) для лікарів:
БПР – це система професійного вдосконалення лікарів, яка сьогодні є поширеною практикою в низці розвинутих країн. Україна, зі свого боку, запровадила відповідний компонент у 2019 році. Починаючи з січня 2020 року, набрання, щонайменше, 50 балів БПР є обов’язковим завдання для кожного лікаря в країні.
"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
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Також відомо, що сьогодні МОЗ спільно з НСЗУ розглядають можливість запровадження фінансової винагороди як стимул для лікарів вакцинувати своїх пацієнтів.
- Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьої дозою від коронавірусу, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс.
- Також нагадаємо, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:
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