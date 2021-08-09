МОЗ заохочуватиме лікарів за вакцинування пацієнтів

Зараз в Україні розглядається можливість нарахування балів безперервного професійного розвитку за високе охоплення щепленням серед пацієнтів

Українські лікарі отримають бонуси за COVID-вакцинацію. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (зокрема грошову) у разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів. Так, Міністерство охорони здоров'я України забезпечить сімейних лікарів 50 балами безперервного професійного розвитку.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Що таке безперервний професійний розвиток (БПР) для лікарів:

БПР – це система професійного вдосконалення лікарів, яка сьогодні є поширеною практикою в низці розвинутих країн. Україна, зі свого боку, запровадила відповідний компонент у 2019 році. Починаючи з січня 2020 року, набрання, щонайменше, 50 балів БПР є обов’язковим завдання для кожного лікаря в країні.

"Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Читайте також:

В тренді До Зеленського у Київ приїде Меркель: що будуть обговорювати і коли візит

Реклама

Хворих після щеплення – менше 1%. Наскільки ефективно працює вакцина в Україні

Також відомо, що сьогодні МОЗ спільно з НСЗУ розглядають можливість запровадження фінансової винагороди як стимул для лікарів вакцинувати своїх пацієнтів.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьої дозою від коронавірусу , щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс.

, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс. Також нагадаємо, в Україні до кінця літа зроблять ще мінімум 4,5 млн щеплень.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта