Вакцинированным в локдаун будет проще. Минздрав обещает "плюшки" украинцам с сертификатом

Локдаун не помешает вакцинированным работать. Коллаж "Сегодня"

В Минздраве допускают, что люди с сертификатами вакцинации от коронавируса смогут посещать публичные места даже если в стране введут локдаун.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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Ляшко подчеркнул, что вакцинированным не будут отменять правила. Однако люди из определенных сфер с сертификатом вакцинации смогут продолжить работать или посещать публичные места.

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"Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты", – сказал он.

Глава Минздрава отметил, что гражданам нужно позаботиться о себе и родных – и вакцинироваться, особенно перед осенним периодом.

Какие "плюшки" для вакцинированных уже есть в Украине?

В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса: