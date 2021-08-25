Вакцинированным в локдаун будет проще. Минздрав обещает "плюшки" украинцам с сертификатом

Локдаун не помешает вакцинированным работать. Коллаж "Сегодня"
В Минздраве допускают, что люди с сертификатами вакцинации от коронавируса смогут посещать публичные места даже если в стране введут локдаун.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
Ляшко подчеркнул, что вакцинированным не будут отменять правила. Однако люди из определенных сфер с сертификатом вакцинации смогут продолжить работать или посещать публичные места.
"Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты", – сказал он.
Глава Минздрава отметил, что гражданам нужно позаботиться о себе и родных – и вакцинироваться, особенно перед осенним периодом.
Какие "плюшки" для вакцинированных уже есть в Украине?
В Украине ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса:
- вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
- в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.