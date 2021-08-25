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Вакцинованим в локдаун буде простіше. МОЗ обіцяє "плюшки" українцям з сертифікатом

Тетяна Очеретяна
25 серпня, 15:05
У МОЗ підкреслили, що привілеї для вакцинованих не значать, що ці люди зможуть забити на правила карантину

Локдаун не завадить вакцинованих працювати. Колаж "Сьогодні"

У МОЗ допускають, що люди з сертифікатами вакцинації від коронавірусузможуть відвідувати публічні місця навіть якщо в країні введуть локдаун.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Ляшко підкреслив, що вакцинованим не скасовуватимуть правила. Однак люди з певних сфер з сертифікатом вакцинації зможуть продовжити працювати або відвідувати публічні місця.

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"Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинованим і люди, які будуть приходити туди, будуть показувати COVID-сертифікат. І таких сфер багато. У Франції, у Німеччині сьогодні опрацьовуються різні варіанти", – сказав він.

Глава МОЗ зазначив, що громадянам потрібно подбати про себе і рідних – і вакцинуватися, особливо перед осіннім періодом.

Які "плюшки" для вакцинованих вже є в Україні?

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

  • вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
  • у Дніпрі влади обіцяють вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

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