Венгрия разблокировала поставки ПВО от стран НАТО для Украины

Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны / Коллаж "Сегодня"

Венгрия, которая раньше поддержала экспресс-вступление Украины в ЕС, разблокировала поставки противовоздушной обороны производства от стран НАТО для Украины.

Об этом пишет УНИАН.

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"Венгрия разблокировала поставки ПВО производства стран НАТО для Украины", – говорится в сообщении.

Венгрия поддержала экспресс-вступление Украины в ЕС

Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

"Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения, выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно быстрее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", – сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, они поддерживают любые инициативы, направленные на прекращение войны.

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