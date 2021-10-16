Владимир Грановски стал новым гендиректором телеканала "НАШ"

Канал "НАШ" сменил гендиректора / Фото: Коллаж: Сегодня

Телеканал "НАШ" представил своего нового генерального директора – Владимира Грановски, который является известным медиа-менеджером и политтехнологом.

Об этом сообщили в прямом эфире телеканала "НАШ".

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Ранее Грановский уже сотрудничал с каналом в качестве ведущего программы "Грани", а также генерального продюсера канала.

Биография Грановски:

Владимир Грановски родился в Киеве в 1966 году. Получил философское образование в Москве, после возвращения в Киев работал консультантом Всемирного Банка, членом Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания, возглавлял Группу советников при Министерстве экономики. Входил в Правление телеканала "Интер" и возглавлял наблюдательный совет консалтинговой компании "Агентство гуманитарных технологий", автор идеи проекта "Свобода слова на Интере". В 2017 году начал сотрудничество с телеканалом "NewsOne". С июня 2021, Грановски был Генеральным продюсером телеканала "Наш".

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Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады

Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Перед началом рассмотрения вопроса о назначении нового спикера, "слуги народа" выдвинули Стефанчука на эту должность. Были еще несколько кандидатов, но они не набрали необходимой поддержки или взяли самоотвод:

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность");

Гео Лерос (внефракционный);

Яна Зинкевич ("Европейская солидарность");

Ярослав Железняк ("Голос").

Он поблагодарил депутатов за поддержку и даже выразил слова благодарности уволенному спикеру Дмитрию Разумкову за проделанную работу.

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"В должности главы Верховной Рады я вижу то, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества нашего законодательства… Но особенно приятно, что за половину нашей каденции, по оценкам общественных организаций, я продолжаю оставаться одним из тех депутатов, который не подал ни одного законопроекта с коррупционными рисками… Уверен, что за два года совместной работы вы знаете обо мне все, даже может больше, чем я сам про себя, с моими плюсами и минусами", – сказал Стефанчук.

Депутаты на рейтинговом голосовании поддержали его 257 голосами, а потом 261 голосом сняли его с должности первого вицеспикера и назначили председателем парламента.

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