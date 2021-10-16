Володимир Грановські став генеральним директором телеканалу "Наш"

Канал "НАШ" змінив гендиректора / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральним директором телеканалу "Наш" став відомий медіаменеджер та політтехнолог Володимир Грановські.

Про це повідомили в прямому ефірі телеканалу "Наш".

Реклама

Володимир Грановські, народився в Києві у 1966 році. Отримав філософську освіту в Москві, після повернення до Києва працював консультантом Світового Банку, членом Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, очолював Групу радників при Міністерстві економіки. Входив до Правління телеканалу "Інтер" та очолював наглядову раду консалтингової компанії "Агентство гуманітарних технологій", автор ідеї проекту "Свобода Слова на Інтері". У 2017 році розпочав співпрацю із телеканалом "NewsOne". З червня 2021 року пан Грановські був Генеральним продюсером телеканалу "Наш".

Руслан Стефанчук став новим главою Верховної Ради

Верховна Рада після відставки Дмитра Разумкова призначила новим спікером парламенту Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віцеспікера.

Реклама

Перед початком розгляду питання про призначення нового спікера, "слуги народу" висунули Стефанчука на цю посаду. Були ще кілька кандидатів, але вони не набрали необхідної підтримки або взяли самовідвід:

Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність");

Гео Лерос (позафракційний);

Яна Зінкевич ("Європейська солідарність");

Ярослав Железняк ("Голос").

Він подякував депутатам за підтримку і навіть висловив слова подяки звільненому спікеру Дмитру Разумкову за виконану роботу.

"На посаді голови Верховної Ради я бачу те, щоб ми з вами доклали максимум зусиль не задля особистого піару, а для підвищення якості нашого законодавства... Але особливо приємно, що за половину нашої каденції, за оцінками громадських організацій, я продовжую залишатися одним із тих депутатів, який не подав жодного законопроєкту з корупційними ризиками... Упевнений, що за два роки спільної роботи ви знаєте про мене все, може, навіть більше, ніж я сам про себе, з моїми плюсами і мінусами", – сказав Стефанчук.

Депутати на рейтинговому голосуванні підтримали його 257 голосами, а потім 261 голосом зняли його з посади першого віцеспікера і призначили головою парламенту.

Реклама

Читайте також: