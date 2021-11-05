Власти жалуются на нехватку кислорода, а места заканчиваются: какая ситуация в больницах Украины с COVID-19

Какая ситуация с коронавирусом в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"

Во многих городах Украины заполнены реанимации больниц, в которых лечат больных COVID-19. Кроме того, местные власти жалуются на нехватку кислорода в учреждениях.

Подробнее о том, что происходит в украинских больницах на сегодняшний день – читайте далее в материале "Сегодня".

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В Черновцах закончились места в COVID-реанимациях

В Черновцах заполнены реанимации всех больниц, в которых лечат больных COVID-19. Сейчас самые высокие показатели в городских больницах № 4 и 3 — 100% и 93% соответственно. 30 октября в регионе были госпитализированы 169 человек.

Высокий показатель

"Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 случаев с летальным исходом. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому (люди) должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь", — отметил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Хмельницкая инфекционная больница переполнена

Хмельницкая инфекционная больница почти полностью заполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом, свободные только 4. В реанимации сейчас 11 тяжелобольных.

"Практически все, кто поступает, вакцинированные – быстро выписываются", – говорит директор КП "Хмельницкая инфекционная больница" Оксана Поддубная.

По ее словам, все больше людей госпитализируют среднего возраста. А на днях умерла беременная женщина.

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Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Одессы жалуются на нехватку кислорода

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городских больницах потребность в кислороде составляет 105 тонн в неделю, или 15 тонн в сутки.

Как рассказал Труханов, во время весеннего эпидемического подъема потребность составляла шесть тонн в сутки.

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В двух городских больницах установили кислородные станции, однако даже с учетом их производительности потребность перекрыть пока не удалось.

Городские больницы имеют необходимое количество резервуаров для хранения (криоцилиндров), однако возникают ситуации, когда заполнять их нечем.

"Город должен иметь двухсуточный запас кислорода — 30-35 тонн", — отметил мэр.

В Киеве пациентам нужно втрое больше кислорода, чем раньше

Пациентам с COVID-19 нужно в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса. Если темпы госпитализаций в Киеве будут расти, то больницы могут столкнуться с его нехваткой. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это – колоссальные объемы", – отметил он.

По его словам, туда, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода.

"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке – а сегодня койки с кислородом в столице заполнены почти на 75%, – специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", – добавил Кличко.

Власти Одессы заявили, что в городе не хватает кислорода. Фото: коллаж "Сегодня"

"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно:

260 т – в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода;

60 т – в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;

30 т – в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;

500 т – в Херсонскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 10 т кислорода.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

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