Влияет ли вакцинация на заболеваемость – что показывает опыт Израиля

В Израиле вакцинировали 85% людей старше 30 лет. Страна ближе всех к коллективному иммунитету. Мы сравнили, как в Израиле изменилась заболеваемость до вакцинации и после

Если бы Украина так же вакцинировала от COVID-19, как Израиль, то у нас уже закрывали бы ковидные больницы. Израиль одним из первых развернул вакцинацию. Это пока единственная страна, на примере которой можно увидеть, работает ли коллективный иммунитет против коронавируса.

Что сейчас происходит в Израиле?

Вакцинация в Израиле стартовала еще 20 декабря. В стране используют вакцину Pfizer. Двумя дозами в Израиле привили 57,3% населения невероятно быстрыми темпами.

Это при том, что вакцинация проходила в пик заболеваемости коронавирусом и страна ввела один из самых жестких локдаунов. Его ввели в Израиле 24 декабря, когда обнаружили первый случай заражения британским вариантом коронавируса.

Сейчас в Израиле привито более 85% людей от 30 лет второй дозой, больше 60% людей от 20 до 29 лет, и ныне прививают детей от 10 лет.



Процент привитых граждан Израиля по возрастным группам. Данные: Минздрав Израиля

"Если вакцинировано 60-70% населения, а лучше до 80%, то формируется коллективный иммунитет", – отмечает эпидемиолог Екатерина Сояк.

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Как сработала вакцинация?

Вакцинация – это одна из самых эффективных мер сдерживания заболеваемости. Потому что карантинные ограничения COVID-19 имеют краткосрочный эффект. В Израиле работало и то и другое.

"В Израиле ставка была сразу на карантин и вакцинацию. Когда уже уровень вакцинации был высоким – а на начало марта это более 50%, – тогда карантинные ограничения сняли и оставили только влияние вакцинации", – говорит Ганиченко.

Пока тяжело определить влияние карантина и вакцинации по отдельности. Но если сравнить динамику, то с пиковых значений в середине января сейчас заболеваемость упала в 30 раз, а смертность – в шесть раз, отмечает аналитик.

Динамика заболеваемости (синий график) и уровень вакцинации (красный график) в Израиле

Что такое падение заболеваемости в 30 раз? Для Украины это означает сокращение новых случаев с 18 тыс. в день до 600. Вместо 390 умерших в сутки – 70.

С такими показателями в Израиле начали закрывать ковидные больницы, потому что лечить почти некого.

Но после какого уровня вакцинации начал работать коллективный иммунитет – трудно определить, отмечает Ганиченко. Спад заболеваемости начался, когда вакцинировали 25% населения. Но этот период совпал с действием карантинных ограничений.

"Карантинные ограничения показывают спад заболеваемости через две-три недели. Введение жестких ограничений уменьшает контакты, но их влияния мы не видим, потому что есть инкубационный период, время, когда человек решает обратиться в больницу, сделать тест. Это занимает примерно две-три недели, а до этого мы видим влияние меньших ограничений или их отсутствия. Поэтому нельзя сказать, что вакцинация начала действовать после вакцинирования 25% населения", – поясняет Ганиченко.

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Что с вакцинацией в Украине?

В Украине вакцинировали только 1% населения. В сравнении со странами с населением более 10 млн человек Украина на том же уровне, что и на четвертой неделе вакцинации. Темпы не увеличиваются.

В апреле вакцинация вряд ли ускорится, потому что препарат Covishield заканчивается, а половину вакцин CoronaVac (200 тыс. доз) и Pfizer (117 тыс. доз) все-таки решили зарезервировать для второй дозы.

Для того, чтобы темпы росли, нужно иметь вакцину. И это узкое место.

Хотя Минздрав и говорит о 32 млн дозах, о каких-то договоренностях, до сих пор не обнародована дата их доставки. Поставки не спланированы, и это плохо – вакцина может поступать в Украину фрагментарно.

Сайт "Сегодня" уже писал, что вакцинированные Covishield могут не получить вовремя вторую дозу, поскольку Минздрав не зарезервировал половину доз из поставленных 500 тыс.

На вакцинацию от коронавируса в Украине выделили дополнительно 6,5 млрд гривен. Деньги забрали из программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.