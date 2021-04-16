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Вакцина Pfizer уже в Украине: когда начнут делать прививки и кто будет первым

16 апреля, 12:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Для американской вакцины нужен холод в 60-80 градусов, но мобильные бригады могут перевозить ее даже при плюсовой температуре

Украина получила первую партию американской вакцины Pfizer, а применять ее начнут с 18 апреля – первыми ее получат жители домов престарелых. Об этом рассказал на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Когда вакцину развезут по областям

17 апреля 29,5 тыс. доз отправят во все регионы страны – по 1170 доз на каждую область и Киев. Препарат будет храниться и транспортироваться при температуре минус 60-80 градусов. На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60.

После того, как область использует вакцину, компания-логист будет подвозить вакцины на соответствующий региональный склад, откуда ее будут забирать для проведения прививок.


Когда начнут применять Pfizer в Украине

"18 апреля начнутся первые прививки. В первую очередь – в домах престарелых", – сказал Ляшко.

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Потом прививки этим препаратом получат работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

Сколько может храниться вакцина

Мобильные бригады к месту прививки будут перевозить препарат в специальных термосумках или термоконтейнерах с температурой 2-8 градусов выше нуля. Вакцину нужно использовать в течение 120 часов с момента размораживания.

При температуре не менее -60 градусов препарат можно хранить до 30 дней.

Использовать всю вакцину сразу не будут

"117 тыс. доз не будут сразу использованы для первой прививки. 50% (доз) будут использованы для первой прививки и через 25 дней будет повторная прививка", – объяснил санврач.

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Ляшко добавил, что в дальнейшем во второй партии Украина получит еще 950 тыс. доз, а в целом должна получить 8 млн доз Pfizer.

Напомним, исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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прививка вакцинация вакцина Pfizer

Источник: Сегодня

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