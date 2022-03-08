Вместо частных домов – груда камней и труппы: враг снова жестоко обстрелял Сумы (видео)

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на частные дома на окраине Сум, есть погибшие. От 9 домов осталась груда камней, более 30 повреждены.
Бомбы упали в частном секторе на улице Роменской ночью, когда местные жители спали.
На месте до сих пор работают спасатели. Из-под завалов они извлекли тела 9 погибших, из них двое детей. Более 20 человек получили ранения.
"Моя мама была на первом этаже, ее ранило осколком. Скорая забрала, но мои соседи погибли все. Вот их тела там, дети", – рассказал местный житель телеканала "Украина 24".
Еще один сумчанин чудом остался жив, но его жена погибла:
"Жена спала под стенкой и от разрыва попала под завал. Я был в другой комнате, успел лечь на пол, закрыться, взрывная волна мимо прошла, чудом остался жив. Покажите это всем тем, кто не верит, и тем, кто думает, что нас приходят "освобождать", так они нас "освобождают".
Под авиаудар также попало село Бытица возле Сум. Там еще десяток разрушенных частных домов.
Ситуация в Украине 8 марта
С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.
- В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.
- В Минобороны рассказали о планах оккупантов: они готовятся к штурму Киева и приступили к перегруппировке. Также военные РФ по-прежнему пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
- Под Харьковом украинские защитники ликвидировали Виталия Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штаба и первого замкомандующего 41 армией Центрального военного округа России.