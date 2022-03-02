Вместо стекол в окнах – огонь и дым. Нацполиция показала последствия атаки на Мариуполь и Мангуш

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Национальная полиция Украины документирует последствия обстрела в жилом районе Мариуполя.

Про это сообщает Нацполиция у себя на странице Telegram.

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Ситуация в городе

"Снаряд попал в школу и двухэтажный дом в Кальмиусском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. По состоянию на 13:30 обстрелам подверглись г. Мариуполь и пгт Мангуш. Один человек погиб, ранены двое полицейских. Разрушения получили девять объектов: роддом, общежитие, продуктовый магазин и т.д.", – отмечают в Нацполиции.

Кроме этого, 1 марта во время обстрела был ранен ребенок. В полиции сообщили, что сегодня, 2 марта, парень скончался в больнице.

Обстрелы Россией мирного населения в Мариуполе. / Фото: Нацполиция

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Военное преступление

"Сейчас полиция документирует военное преступление, которое произошло на территории Кальмиусского района. Оккупационные войска РФ обстреляли школу №42, горит двухэтажный дом поблизости. Сейчас пламя ликвидируют работники ГСЧС. Полиция помогает выявить пострадавших и заботится о безопасности людей", – указали в Нацполиции.

Как отмечается, предварительная правовая квалификация преступления – по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, враг целенаправленно бьет именно по мирным жителям и инфраструктуре Мариуполя. В результате обстрела 1 марта ранен 21 человек.

Обстрел района Кирова был произведен ракетой "Точка У" с кассетной боевой частью, предназначенной для уничтожения живой силы.

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