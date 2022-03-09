Военные РФ переодеваются в гражданское и паникуют: какая обстановка на фронте

В Украине 14 день войны / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина две недели противостоит российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.
Об этом сообщает пресс-служба ЗСУ в Facebook.
Какая обстановка по областям
- На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.
- Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.
- На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.
- В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
- Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
- По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
- Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.
- Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.
- В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.
- В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.
- В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.
- Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
Интернациональный легион
- Известно, что 7 марта первые добровольцы Интернационального легиона в составе территориальной обороны Украины заступили на свой пост – они помогают украинским силам сдерживать наступление российских оккупантов на подступах к Киеву.
- Решением Главного управления разведки Министерства обороны Украины был создан Интернациональный легион при Главном управлении разведки.
- Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением РФ.
- Почти 13 миллионов пользователей посетили сайт для иностранцев https://fightforua.org/, желающих воевать за Украину против России за одни сутки. Эта страница заработала только 5 марта.