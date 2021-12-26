Воинский учет онлайн? Главнокомандующий ВСУ заверил, что жизнь украинок не изменится

Залужный успокаивает украинок по военному учету / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимум процедур.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал в Facebook.

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Процедуры онлайн?

"Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин – цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", – отметил Залужный.

Он подчеркнул, что в течение 2022 года все процедуры будут "откалиброваны" таким образом, чтобы для украинок, чьи специальности в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

На военные учения по желанию?

Главнокомандующий ВСУ отметил, что также планируется введение переходной нормы, которая будет касаться сборов (учений) военнообязанных – обучение женщины будут отбывать исключительно по собственному желанию.

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"Со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет. Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал", – подчеркнул он.

Залужный добавил, что это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в ВСУ, во избежание лишних процедур при занятии должности по своей специальности.

Беременные тоже станут на воинский учет?

На воинский учет должны стать беременные и женщины с малолетними детьми.

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"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства", – говорится в сообщении.

Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года.

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