Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы

На такие вызовы выезжают полиция, взрывотехники и кинологи. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается череда минирований. За последние дни поступали сообщения о взрывчатках в школах, вокзалах, аэропортах и даже Офисе президента.

Новости "Сегодня" поинтересовались у силовиков и спецслужб, обязаны ли они выезжать на каждый такой вызов.

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В четверг вечером, 20 января, поступило сообщение о минировании Офиса президента. На место выехала полиция и оперативные службы. Но взрывчатку в здании не нашли.

В МВД уточняют, что по закону на каждое такое сообщение обязаны выезжать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов.

"Это обосновано тем, что есть угроза здоровью и жизни людей", – объяснила нам пресс-офицер Печерского управления полиции Киева Оксана Тищенко.

Ни одно "минирование" за год не подтвердилось

В свою очередь в пресс-службе СБУ нам сообщили, что на протяжении 2021-2022 годов ни одно из таких сообщений не подтвердилось. За прошлый год было более 110 заведомо неправдивых сообщений террористического характера. Больше всего в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях.

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"Как правило, использовалась электронная почта. Установлено, что большинство сообщений присланы пользователями интернета, находящихся на территории смежных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сообщил нам спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, в прошлом году силовики установили около 300 человек, которые сообщили о минировании по телефону либо электронной почте.

Сколько стоит выезд спецслужб

Каждый выезд оперативных служб обходится для государства как минимум в несколько тысяч, а то и десятков тысяч.

"Если поступило сообщение о минировании объекта, то мы выезжаем в обязательном порядке и дежурим на месте. Полиция тем временем проверяет этот объект. Бывают случаи, когда нас привлекают при необходимости, – сообщила нам спикер киевских спасателей Светлана Водолага. – Затраты на подобные выезды определяются по своей формуле. Последний раз мы считали и вышло, что выезд пожарной техники в столице обходится в тысячи гривен, порой более 50 тысяч гривен".

В свою очередь наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы. Кроме того, в столице есть "план взаимодействия", в рамках которого допускается, что спасатели могут не выезжать на все объекты, если минирование массовое. При этом полиция и взрывотехники обязаны выезжать и реагировать на каждое подобное сообщение.

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