Врачи всего мира хотят спасать раненых защитников Украины

Врачей будут встречать на западной границе / Коллаж "Сегодня"
Врачи со всего мира предлагают свою помощь, чтобы лечить украинцев, которые получили ранения во время обстрелов российскими военными.
Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.
"Звонят и спрашивают, как им приехать в Украину, чтобы бесплатно лечить тысячи раненых и искалеченных фашистами украинцев. Я всем говорю, чтобы они прилетали в Польшу, и мы их будем встречать на западной границе и распределять в госпитали, где их помощь будет наиболее ценной", – говорится в сообщении.
Какие специалисты нужнее всего
В первую очередь в Украину нужны специалисты по сложным переломам и баротравмам от взрывов бомб и ракет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал приказ об упрощенном порядке привлечения иностранных медиков к работе в условиях военного положения.
Ситуация в Украине 27 февраля
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