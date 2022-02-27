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Врачи всего мира хотят спасать раненых защитников Украины

Валентина Шаповал
27 февраля, 18:12
Страна нуждается в специалистах по сложным переломам и баротравмам от взрывов бомб и ракет

Врачей будут встречать на западной границе / Коллаж "Сегодня"

Врачи со всего мира предлагают свою помощь, чтобы лечить украинцев, которые получили ранения во время обстрелов российскими военными.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Звонят и спрашивают, как им приехать в Украину, чтобы бесплатно лечить тысячи раненых и искалеченных фашистами украинцев. Я всем говорю, чтобы они прилетали в Польшу, и мы их будем встречать на западной границе и распределять в госпитали, где их помощь будет наиболее ценной", – говорится в сообщении.

Какие специалисты нужнее всего

В первую очередь в Украину нужны специалисты по сложным переломам и баротравмам от взрывов бомб и ракет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал приказ об упрощенном порядке привлечения иностранных медиков к работе в условиях военного положения.

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Ситуация в Украине 27 февраля

  • Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ: отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
  • Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
  • Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
  • Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прячутся в подвалах.
  • Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

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