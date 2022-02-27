Врачи всего мира хотят спасать раненых защитников Украины

Врачей будут встречать на западной границе / Коллаж "Сегодня"

Врачи со всего мира предлагают свою помощь, чтобы лечить украинцев, которые получили ранения во время обстрелов российскими военными.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Реклама

"Звонят и спрашивают, как им приехать в Украину, чтобы бесплатно лечить тысячи раненых и искалеченных фашистами украинцев. Я всем говорю, чтобы они прилетали в Польшу, и мы их будем встречать на западной границе и распределять в госпитали, где их помощь будет наиболее ценной", – говорится в сообщении.

Какие специалисты нужнее всего

В первую очередь в Украину нужны специалисты по сложным переломам и баротравмам от взрывов бомб и ракет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал приказ об упрощенном порядке привлечения иностранных медиков к работе в условиях военного положения.

Реклама

Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ: отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.

Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прячутся в подвалах.

Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

Ранее мы писали: