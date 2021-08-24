Все говорят. Зеленский в слезах, а Порошенко в зеленке – топ-новости за СЕГОДНЯ

Слева на фото президент Украины Владимир Зеленский, а справа - пятый президент Петр Порошенко в зеленке. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 24 августа, Украина отмечала 30-летие Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время военного парада, а лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой. Также в Киеве прошел Марш защитников Украины.

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.

Слеза Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время военного парада ко Дню Независимости Украины – его умилила встреча маленькой девочки с военным.

Девочка пробежала по Крещатику с букетом полевых цветов, она направлялась к военному, которого крепко обняла. Вероятно, это была дочка военного.

Фото: скриншот

Фото: "Сегодня"

На видео с места видно, что это умилило президента и он пустил слезу. Операторы успели поймать момент, когда Зеленский стряхивал слезу, а потом и крупным кадром можно увидеть слезы в глазах главы государства.

Фото: скриншот

Порошенко в зеленке

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого.

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Предложение руки и сердца

Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины на Крещатике. Она ответила взаимностью.

На ролике видно, как парень опустился на одно колено с букетом цветов. Вокруг все аплодировали и кричали "горько".

Скорее всего, она сказала ему "да", так как после последовал жаркий поцелуй

Марш защитников Украины

В Киеве ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины.

Участники марша скандировали "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе" и "Путин – х**ло".

Марш проходил в сопровождении правоохранителей. Люди, собравшиеся на тротуарах вдоль движения колонн, выкрикивали "Дякуємо!".

Где Кравчук? Первый президент Украины не пришел на парад

Во вторник, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости Украины. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на параде.

На торжественном мероприятии также присутствовали второй президент независимой Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко. При этом многие украинцы обратили внимание, что на параде не было первого президента страны Леонида Кравчука. На сайте бывшего главы государства и на его страницах в соцсетях также отсутствуют поздравления граждан с государственным праздником.

Вероятно, состояние здоровья первого президента не позволило ему присутствовать на торжестве и публиковать поздравления в информационном пространстве. В пресс-службе политика его отсутствие на параде не прокомментировали.