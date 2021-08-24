Всі говорять. Зеленський в сльозах, а Порошенко в зеленці – топ-новини за СЬОГОДНІ

Зліва на фото президент України Володимир Зеленський, а праворуч - п'ятий президент Петро Порошенко в зеленці. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 24 серпня, Україна відзначала 30-річчя Незалежності. Президент України Володимир Зеленський розплакався під час військового параду, а лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенко облили зеленкою. Також в Києві пройшов Марш захисників України.

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Сльоза Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розплакався під час військового параду до Дня Незалежності України – його розчулила зустріч маленької дівчинки з військовим.

Дівчинка пробігла по Хрещатику з букетом польових квітів, вона прямувала до військового, якого міцно обняла. Ймовірно, це була дочка військового.

Фото: скріншот

Фото: "Сьогодні"

На відео з місця видно, що це розчулило президента і він пустив сльозу. Оператори встигли зловити момент, коли Зеленський струшував сльозу, а потім і крупним планом можна побачити сльози в очах глави держави.

Фото: скріншот

Порошенко в зеленці

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного.

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Пропозиція руки і серця

Військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця прямо під час репетиції параду до Дня Незалежності України на Хрещатику. Вона відповіла взаємністю.

На ролику видно, як хлопець опустився на одне коліно з букетом квітів. Навколо всі аплодували і кричали "гірко".

Швидше за все, вона сказала йому "так", так як після пішов палкий поцілунок

Марш захисників України

У Києві ветерани війни на Донбасі, їх сім'ї і волонтери вийшли на Марш захисників України.

Учасники маршу скандували "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе" і "Путін – х**ло".

Марш проходив в супроводі правоохоронців. Люди, які зібралися на тротуарах уздовж руху колон, вигукували "Дякуємо!".

Де Кравчук? Перший президент України не прийшов на парад

У вівторок, 24 серпня президент України Володимир Зеленський привітав українців з 30-ю річницею Незалежності України. Відповідну заяву він зробив під час виступу на параді.

На урочистому заході також були присутні другий президент незалежної України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко і п'ятий президент Петро Порошенко. При цьому багато українців звернули увагу, що на параді не було першого президента країни Леоніда Кравчука. На сайті колишнього глави держави і на його сторінках в соцмережах також відсутні привітання громадян з державним святом.

Ймовірно, стан здоров'я першого президента не дозволив йому бути присутнім на торжестві і публікувати привітання в інформаційному просторі. У прес-службі політика його відсутність на параді не прокоментували.