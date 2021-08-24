У Києві пройшов Марш захисників України (фото, відео)

Люди на вулицях Києва проводжали учасників маршу оплесками і вигукували "Дякуємо"

У марші взяли участь декілька тисяч чоловік. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 30-річчя Незалежності. У Києві ветерани війни на Донбасі, їх сім'ї і волонтери вийшли на Марш захисників України.

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Учасники маршу. Фото: "Сьогодні"

Серед учасників маршу – ветерани війни на Донбасі, волонтери, військові медики і капелани, діаспора білорусів, а також рідні загиблих на Майдані.

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Люди заповнили весь парк Шевченка, вулицю Володимирську — від перетину з бульваром Шевченка до перехрестя з вулицею Льва Толстого, а також бульвар Шевченка від вулиці Терещенківській до станції метро "Університет".

Учасники маршу скандували "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе" і "Путін – х**ло".

Марш пройшов у супроводі правоохоронців. Люди, які зібралися на тротуарах уздовж руху колон, вигукували "Дякуємо!".

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Як пройшов парад в Києві

Перед офіційною церемонією пройшло урочисте підняття державного прапору.

Загиблих за незалежність України вшанували хвилиною мовчання.

У параді взяли участь понад 5 000 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки і понад 50 літальних апаратів.

На параді був президент України Володимир Зеленський, який виголосив урочисту промову і вручив нагороди видатним українцям.

Вперше в Україні в параді взяв участь зведений міжнародний оркестр. Учасники окрестром зупинилися навпроти трибун і виконали фінал 9-ї симфонії Людвіга Ван Бетховена "Оди до радості".

Раніше ми повідомляли, що Зеленський на параді в День Незалежності пожартував над Януковичем.

Також нагадаємо, Зеленський присвоїв звання "Героя" п'ятьом українцям.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: