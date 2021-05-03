Все ушли на шашлыки? В Украине резко упала вакцинация

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
В Украине продолжилось снижение количества вакцинаций. За прошедшие сутки, 2 мая, всего 177 человек получили прививку от коронавируса.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Вместе с этими 177 вакцинированными на сегодняшний день уже 755 103 украинцам сделали прививки. В Киеве вакцинировали за сутки 95 человек.
Где 2 мая вакцинировали больше всего людей:
- Днепропетровская область – 360;
- Черкасская – 233;
- Сумская – 231;
- Донецкая – 202.
Где меньше всего:
- Закарпатская область – 4;
- Луганская – 28;
- Хмельницкая – 30;
- Ивано-Франковская – 38.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине после Пасхи снизилось количество новых больных COVID-19.
Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.
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