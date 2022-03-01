ВСУ сбили вражеский самолет, который разбомбил дом в Харькове

Вражеский самолет уничтожен / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове ВСУ сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков. Об этом заявила глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник в Telegram-канале.
По ее словам, самолет упал в районе рынка Лоск.
"Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы", – сказала она.
Ситуация в Харькове
В Харькове из-под завалов достают людей и тела погибших после обстрела российскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.
В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.
Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе – трое детей. 37 человек получили ранения. Также было разрушено 87 жилых домов.
Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.
Шестой день войны в Украине
- Центр оборонных стратегий Украины получил имена и фамилии 120 тысяч военных России, участвующих в боевых действиях на территории Украины.
- Каждый день украинские воины уничтожают более тысячи врагов. По данным Генерального штаба ВСУ, суммарные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили более 6 тысяч человек.
- Воздушные силы Вооруженных сил Украины самоотверженно и мастерски защищают Украину с неба.
- За прошедшие сутки во время авианалета оккупантов на мирные Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета.
- Ночью российские оккупанты начали штурм Херсона. По данным очевидцев, подразделения ВС РФ заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов.