ВСУ уничтожили шестой вражеский самолет под Краматорском

Еще один вражеский самолет сбит - ВСУ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В районе города Краматорск уничтожен шестой по счету самолет Российской Федерации.
Об этом сообщается на странице Сухопутных войск вооруженных сил Украины в Facebook.
Ранее сообщалось, что украинские защитники смогли уничтожить 5 вражеских самолетов и два вертолета. Также от атаки оккупантов удалось отбить город Счастье в Луганской области. При этом было уничтожено 50 врагов и подбито несколько танков.
Нападение России на Украину
24 февраля российские войска начали нападение на территорию Украины с нескольких направлений – со стороны Белоруси, Крыма и Восточных областей.
По сообщениям МВД Украины, украинская граница нарушена уже в четырех областях – Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, однако защитники достойно держат оборону.
В стране введено военное положение, ВСУ получили разрешение наносить врагу максимальный урон.
Потери от наступления России
По состоянию на 9 утра опубликованы официальные данные о таких потерях:
- В 08:36 в Одесской области в городе Подольск, ВЧ 0173, бомбардировки, 6 погибших, 7 раненых, 19 без вести пропавших.
- В 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
- В Конотопском районе (Сумская область) под обстрел попал автомобиль, пострадала женщина с ребенком.
- В городе Кривой Рог Днепропетровской области — три удара по складам 17-й танковой бригады.
- Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА.
- Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.
Также сообщается, что есть погибший и пострадавшие от обстрела Броваров.