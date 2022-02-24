ВСУ уничтожили шестой вражеский самолет под Краматорском

Еще один вражеский самолет сбит - ВСУ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В районе города Краматорск уничтожен шестой по счету самолет Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск вооруженных сил Украины в Facebook.

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Ранее сообщалось, что украинские защитники смогли уничтожить 5 вражеских самолетов и два вертолета. Также от атаки оккупантов удалось отбить город Счастье в Луганской области. При этом было уничтожено 50 врагов и подбито несколько танков.

Нападение России на Украину

24 февраля российские войска начали нападение на территорию Украины с нескольких направлений – со стороны Белоруси, Крыма и Восточных областей.

По сообщениям МВД Украины, украинская граница нарушена уже в четырех областях – Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, однако защитники достойно держат оборону.

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В стране введено военное положение, ВСУ получили разрешение наносить врагу максимальный урон.

Потери от наступления России

По состоянию на 9 утра опубликованы официальные данные о таких потерях:

В 08:36 в Одесской области в городе Подольск, ВЧ 0173, бомбардировки, 6 погибших, 7 раненых, 19 без вести пропавших.

В 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Конотопском районе (Сумская область) под обстрел попал автомобиль, пострадала женщина с ребенком.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области — три удара по складам 17-й танковой бригады.

Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА.

Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.

Также сообщается, что есть погибший и пострадавшие от обстрела Броваров.