Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Второй раз за неделю. Боевики ночью ударили по домам гражданских на Донбассе (фото)

Инна Собора
17 ноября, 13:22
Оккупанты попали в семь домов, на место происшествия выехала полиция, они оценивают последствия обстрела

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Невельское на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, второй раз за неделю, боевики обстреляли село в Донецкой области. Обстрел Невельского произошел около 2:30 ночи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Реклама

Информация в полицию поступила от местных жителей утром в 6:45. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки.

В результате обстрелов повреждены семь домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

В воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.

Реклама

Реклама

Последствия обстрелов жилых домов в Невельском. Фото: полиция

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Где стреляли

  • В направлении Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
  • Рядом с Прицепыловкой российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
  • В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
  • Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
  • Рядом с Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Раньше мы писали: