Второй раз за неделю. Боевики ночью ударили по домам гражданских на Донбассе (фото)

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Невельское на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, второй раз за неделю, боевики обстреляли село в Донецкой области. Обстрел Невельского произошел около 2:30 ночи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Информация в полицию поступила от местных жителей утром в 6:45. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки.

В результате обстрелов повреждены семь домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

В воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.

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Последствия обстрелов жилых домов в Невельском. Фото: полиция

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Где стреляли

В направлении Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Прицепыловкой российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм. Рядом с Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

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