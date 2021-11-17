Второй раз за неделю. Боевики ночью ударили по домам гражданских на Донбассе (фото)

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Невельское на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня ночью, второй раз за неделю, боевики обстреляли село в Донецкой области. Обстрел Невельского произошел около 2:30 ночи.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Информация в полицию поступила от местных жителей утром в 6:45. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки.
В результате обстрелов повреждены семь домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.
В воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.
Последствия обстрелов жилых домов в Невельском. Фото: полиция
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.
Где стреляли
- В направлении Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- Рядом с Прицепыловкой российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
- В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
- Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
- Рядом с Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Раньше мы писали:
- На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара.
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новых провокаций против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.