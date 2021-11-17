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На Донбассе снова неспокойно – боевики ранили украинского воина

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 07:18
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Оккупанты стреляли по украинским военным 13 раз в течение вчерашнего дня. Утром тоже открывали огонь
Боевики на Донбассе 16 ноября ранили украинского военного.
Боевики на Донбассе 16 ноября ранили украинского военного. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Где стреляли

  • В направлении Маринки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
  • Рядом с Прицепыловкой российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • В сторону Новотошкивского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции по автоматическим станковым гранатометам.
  • В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
  • Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
  • Рядом с Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Состояние раненого

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ситуация 17 ноября

По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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