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СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі знову неспокійно – бойовики поранили українського воїна

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 листопада, 07:18
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Окупанти стріляли по українським військовим 13 разів протягом вчорашнього дня. Зранку вже теж відкривали вогонь
Бойовики на Донбасі 16 листопада поранили українського військового.
Бойовики на Донбасі 16 листопада поранили українського військового. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Де стріляли

  • В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
  • Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
  • В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
  • Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Стан пораненого

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Ситуація 17 листопада

Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в результаті дій ворога немає.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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