На Донбасі знову неспокійно – бойовики поранили українського воїна

Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Де стріляли
- В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
- Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
- В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
- Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Стан пораненого
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
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Ситуація 17 листопада
Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в результаті дій ворога немає.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
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- На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара.
- За даними розвідки, Росія може вдатися до нових провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.