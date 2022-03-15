Вторжение России, день 20-й. Рада продлила военное положение, США дают Украине $13 миллиардов, из ОПЗЖ побежали нардепы – онлайн

Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.

Сайт Сегодня продолжает вести онлайн-репортаж всех военных событий.

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15 марта

00:00 Немецкий телеканал ZDF показал видео, как российские захватчики расстреливают мирного жителя на Житомирской трассе под Киевом.

"Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена ​​против мирных жителей. Однако беспилотник заснял в нескольких километрах к западу от Киева, как российские солдаты застрелили мирного жителя", – рассказали журналисты ФРГ.

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23:54 Оккупанты обстреляли окрестности Никополя из тяжелого вооружения.

23:45 Михаил Федоров, глава Министерства цифровой трансформации Украины рассказал об очередном поражении России в кибер-войне с цивилизованном миром.

23:34 Генштаб ВСУ выпустил памятку для украинcких солдат по обращению с пленными русскими захватчиками.

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23:25 В Турции, на благотворительном концерте рэпера Оксимирона в поддержку украинских беженцев, зрители скандируют народную кричалку про Путина.

23:17 ПАСЕ приняла решение об изгнании России из своих рядов. "За" проголосовало 216 евродепутатов, воздержались 3, против не было ни одного.

23:10 Мародеры из так называемых "ЛДНР" грабят и кошмарят местных в селе Пески Николаевской области. Об этом сказал в видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

23:02 " Энергоатом" просит мировое сообщество остановить ядерный терроризм России.

22:54 Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии.

22:45 Очередной раунд переговоров между Украиной и вторгшейся на нашу территорию Россией завершился. Продолжение намечено на завтра 16 марта.

Об этом сообщил в сети советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. В перерыве продолжится работа в подгруппах", – сообщил Подоляк.

22:34 Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка пытался выехать за границу.

22:26 Русские оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Они расстреливают жителей города из танков, а скорая помощь уже не может выезжать на вызовы.

Об этом рассказала местный медик в видеообращении, как передает Telegram-канал "Азов – Мариуполь".

22:13 На федеральных каналах России вовсю обсуждают планы войны против НАТО.

22:04 Сегодня Москва объявила о введении санкций против высшего руководства США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отлично потролила по этому поводу Кремль.

"Может быть вы удивитесь, но никто из нас не планировал туристические поездки в Россию. И еще... У нас нет счетов в России", – рассказала она журналистам.

21:54 Андрей Шевченкоготов принять украинских беженцев в своем доме в Лондоне.

21:40 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Словении Янезом Яншейприбыли в Киев.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.

"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить происходящую на Востоке трагедию. Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качиньским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", – написал Моравецкий.

21:25 В Москве началось массовое бегство журналистов с федеральных телеканалов. Увольняются даже махровые пропагандисты Кремля.

21:12 Великобритания продолжает наносить санкционные удары по России. Лондон заморозил активы Медведева, Пескова и десятков российских олигархов.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, назвала новый санкционный пакет "историческим раундом санкций".

21:00 Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине 13,6 миллиарда долларов.

20:50 Сегодня военные корабли русских оккупантов обстреляли населенные пункты в Одесской области. Есть раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

20:35 Преступная война, которую Путин развязал против украинцев, грозит всей планете. Портал "Сегодня" анализирует, как агрессия России против Украины может ударить по всему миру.

20:24 Это не просто смешно, это уже почти как "унтер-офицерша, которая сама себя высекла" (смотри бессмертную комедию "Ревизор" украинского писателя Николая Гоголя про нравы России. – Ред.).

Друзья главного пропагандона РФ, которого все знают по кличке соловьиный помет, вдруг начали жаловаться на российский продукт.

20:18Санкции в действии. На чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье, не пустят ни спортсменов, ни журналистов из РФ и Беларуси.

20:10 ВСУ нанесли мощный удар и разгромили оккупантов на аэродроме под Херсоном, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

19:59 А вот и вечерняя сводка с фронта от Генштаба ВСУ.

"Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен, не достигнув цели в установленные сроки. Враг несет потери в живой силе и технике.

Игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам.

Фиксируются факты взятия гражданских лиц в заложники, грабежа местного населения и мародерства. Вооруженные силы Украины на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление", – рассказали наши защитники.

19:45 Завтра, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции выступит в Конгрессе США.

"Я уверена, насколько позволит график президента Байдена, он точно будет смотреть выступление Зеленского, как и мы все", – сказала преcc-секретарь Белого дома Джен Псаки.

19:37 Штурм Харькова войсками агрессора сегодня провалился. ВСУ разгромили врага на подступах к городу.

19:26 Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции выступил перед парламентариями Канады.

19:18 Верховная Рада Украины приняла закон о территориальной обороне. Теперь добровольцы теробороны признаны ветеранами войны.

19:10 Наши военные показали ролик c боевой техникой, которую бросили кадыровцы.

19:03 Президент Украины наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени Сергея Чижикова, мобилизованного менеджера "Укрпочты", который сбил вражеский самолет над Черниговом.

18:47 Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продовольственной помощи для киевлян. Всего в столицу и область доставят 100 000 таких наборов.

18:40 Президент Зеленский снова обратился к украинцам.

"Мы воюем за жизнь. Мы отстаиваем право на жизнь у ракет, авиабомб, артиллерии, танков, минометов. И всего прочего, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всего остального, чем Россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел, каждый удар по Украине – это еще один шаг к самоуничтожению России", – отметил наш лидер.

18:32 Французский производитель шин Michelin остановил экспорт в Россию и сворачивает там производство.

18:20 Российские оккупанты убили еще двух журналистов в Киевской области.

18:13 СБУ задержала хакера-предателя, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине.

18:00 Президент Владимир Зеленскийназначил руководителем Киевской областной военно-гражданской администрациигенерал-лейтенанта Александра Павлюка. Он, кстати, Герой Украины.

17:43Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. В "черный список" попали в общей сложности 13 американских чиновников.

17:31 ВСУотбили попытку прорыва оккупантов под Киевом. Об этом сообщает наш Генштаб.

17:20 Захваченный под Мариуполем в плен российский захватчик говорит, что за отказ ехать на войну с Украиной в России грозят тюремным сроком в 10 лет.

17:08 Цены на газ в Европе рухнули после рекордного роста.

16:53 Российские захватчики планируют массовую вырубку лесов Украины. Об этом стало ясно из письма Шойгу Путину.

16:38 Глава Офиса президентаАндрей Ермак жестко отреагировал на отмену Израилем безвиза для украинцев.

16:25 Президент Украины Владимир Зеленскийсменил командующего в зоне ООС. Новым командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

16:14 Несмотря на то, что враг постоянно проводит против нас DDoS-атаки, мы говорим и будем говорить правду о войне России против Украины. Наш сайт segodnya.ua читают уже 15,2 млн пользователей в 232 странах. Причем около 1,5 млн – пользователи из стран-агрессоров (более 1 млн из России и 400 тысяч из Беларуси).

15:57 Роберт Крафт, владелец команды New England Patriots (американский футбол – Ред.) обвинил Путина в том, что тот прикарманил кольцо ценой 25 тысяч долларов.

15:43 Верховная Рада продлила военное положение в стране с 26 марта по 25 апреля.

15:30 Россия стоит на пороге грандиозного дефолта. Ее экономика рушится под санкциями Запада.

15:23 Президент Украины Владимир Зеленскийна встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force заявил, что Украина прекрасно понимает, что пока не может стать членом НАТО.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Мы годами слышали про якобы открытые двери, но уже услышали, что нам туда не войти. Это правда и это нужно признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на тех наших партнеров, которые нас поддерживают", – сказал Зеленский.

15:10 Для пушечного мяса Путина в Украине все меньше шансов на выживание. Наши военные начали использовать технологию распознавания лиц Clearview AI.

14:56 На 20-й день вторжения Москвы из пророссийской ОПЗЖ вдруг побежали нардепы. А одиозного Илью Киву, который прячется от своих и чужих в Испании, власть Украины объявила в международный розыск!

14:42 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что наши военные остановили агрессора и начали переходить в контрнаступление на отдельных участках фронта.

14:31 Н ачался очередной этап переговоров между Украиной и РФ. Идет довольно тяжелая дискуссия.

14:25 Внимание, враг пытается получать информацию всеми возможными способами. Будем бдительны...

14:12 На это невозможно смотреть без слез смеха. Россия вывела из запоя Олега Царева и направила его в Украину, где он начал говорить...

Но мы хорошо помним его по вот этому фееричному видео...

13:47 Президент Украины Владимир Зеленский в условиях военного времени подписал очень нужный закон. Теперь предателям Родины за сотрудничество с Россией грозит до 15 лет за решеткой.

13:30 Федерация футбола маленького Косово обратилась к украинским коллегам с предложением разместить у себя несколько семей наших футболистов.

13:19 "Одна консерва капусты сраной на четверых"... Вот как Россия кормит свое пушечное мясо в Украине...

13:08 Мы еще раз напоминаем всем украинцам, что запрещено публиковать в социальных сетях во время войны с русскими захватчиками и убийцами. Подробную инструкцию смотрите здесь.

12:50 Наши уничтожили в Мариуполе отряд оккупационного спецназа из 22 бригады ГРУ России.

12:36 Настя Каменскихзаписала пронзительное видео о войне...

12:23Мировые компании продолжаютмассово отказываться от закупок российской нефти. Она навсегда стала красной...

12:14 Бойцы полка "Азов" уничтожили под Мариуполем еще одного генерала оккупационных войск.

12:00 Враг нанес ракетный удар по Международному аэропорту Днепра.

11:46 В Киеве усиливают комендантский час. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

11:34 Процесс набирает силу... Ведущая российского пропагандистского НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на телеканале с 2006 года, уехала из России и написала уже из-за границы заявление об увольнении.

"Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление", – рассказала она.

11:24 Большинство белорусских военных, в случае приказа на пересечение границы с Украиной, готовы сложить оружие.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

11:14 Примерно 20 народных депутатов Украины сбежали от войны за границу. Причем все эти так называемые нардепы оказались с пророссийскими взглядами.

Об этом заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в эфире канала "Украина 24".

"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее", - сказал он.

11:05Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют уже более 13 500 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1 279 бронированных машин врага.

10:54 Политики, которые не боятся войны... В Украину на встречу с президентом Зеленским сегодня приедут премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

10:42 Отдельный отряд специального назначения "Азов" уничтожил колонну оккупантов под Мариуполем. Военную технику буквально разбили вдребезги.

"Можно вечно смотреть на огонь, воду и как "Азов" уничтожает технику россиян", - пошутили наши военные.

10:30 Очень показательный момент... В России резко выросли цены на фальшивые украинские паспорта. Троекратный рост еще не предел...

10:22 Металлургические предприятия группы Метинвест Рината Ахметова изготовили для нужд обороны 35 000 противотанковых ежей, которыми по словам руководства компании "украинцы встречают агрессора вместо цветов".

10:14 Вся Украина сейчас сражается с русскими захватчиками. Простые люди массово помогают уничтожать врагов. Если же кто-то еще не знает как помочь ВСУ и куда писать, если увидел вражескую технику, то напоминаем... Специально для этого Министерство цифровой трансформации запустило чат-бот в TelegramєВорог. Для его использования нужно подтвердить свою личность через приложение "Дія".

10:00 Список преступлений русских захватчиков растет с каждым днем и с каждым часом...

09:43 Анджелина Джоли рассказала всему миру о судьбах украинских женщин. После смерти беременной украинки в МариуполеАнджелина Джоли, которая уже 19 лет является послом доброй воли ООН, опубликовала пронзительный пост в сети...

09:30 На наш сайт segodnya.ua регулярно идут DDos-атаки!

Но мы всегда на связи и продолжаем рассказывать правду о вторжении в Украину и преступлениях российских оккупантов. Если что, следите за нами здесь:

09:16 Городские власти Мариуполя опровергли информацию о 20 000 погибших в городе. По официальной информации, жертвами российской оккупации стали 2 357 мирных жителей. Об этом сообщили власти города.

09:01 В Пентагоне заявили, чтоРоссия выпустила по Украине уже около тысячи ракет.

08:50 "Укрзализныця" начинает процесс конфискации российских вагонов, которые находятся на нашей территории. Таких насчитали уже 15 076 единиц, а вот в России находится всего 482 вагона Украины.

08:39Россия может использовать химическое или биологическое оружие против Украины. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка заявила, что Россия, пытаясь скрыть свои планы, продолжает обвинять Украину в намерениях применить химическое и биологическое оружие.

"Мы не видели никаких доказательств в поддержку этих обвинений. Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие для операции под фальшивым флагом", – утверждают в Минобороны Британии.

В частности, такая операция может принять форму сфальсифицированного нападения, инсценированного "обнаружения агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств того, что Украина якобы планирует применить такое оружие".

08:27 Cоветник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что Харьков уничтожают по прямому приказу Путина.

08:17 На ЧАЭС восстановили электроснабжение после повреждения линий оккупантами.

08:06 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с утренним обращением.

"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные удары. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые войны в Чечне", – подчеркнул лидер нации.

08:00 На канале Fox News заявили, что их корреспондент был ранен под Киевом. У Бенджамина Холла осколками перебиты обе ноги.

07:46 Запад усиливает давление на путинских олигархов. Испания арестовала шикарную яхту ценой в 140 миллионов долларов, которая принадлежит главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову. Хотя юридически судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову.

У Сергея Чемезова отобрали роскошную яхту

07:37 США объявили о введении очередных санкций против 11 представителей военного сектора РФ высокого ранга.

В санкционный список попали глава Росгвардии Виктор Золотов, а также восемь заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу.

07:28 Враг этой ночью бомбил Шостку, ракеты попали в одно из предприятий. Сейчас власти пытаются оценить масштабы потерь и повреждений, а также выясняют находятся ли под завалами люди.

Авиаудар по Шостке. Фото: Дмитрий Живицкий

07:19 Из блокадного Мариуполя вчера удалось выехать людям на 160 частных автомобилях, часть из которых уже добралась до Запорожья.

07:10 Генштаб ВСУ обнародовал свежую информацию с фронта по состоянию на 06.00 15 марта 2022 года.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

За сутки группировкой ВВС Украины были уничтожены четыре вертолета, один самолет, кроме этого наш истребитель сбил крылатую ракету врага.

Группировки оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях продвижения не имели. Они продолжают сосредотачивать основных усилий на удержании занятых рубежей", – рассказали наши военные.

07:00 Невероятно смелая российская журналистка Марина Овсянникова, которая попыталась раскрыть глаза миллионам россиян на путинскую войну в Украине – исчезла.

05:53. ​Япония ввела санкции и замораживает активы еще 17 россиян.

04:52. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе сложилась катастрофическая ситуация, а число жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

03:25.Генсекретарь ООН предупредил о возможной ядерной войне

02:55. В США день начался с ввода очередных санкций против граждан России. На этот раз список невъездных товарищей пополнили 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.

01:58. В обращении к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах и провалах по эвакуации мирных граждан из зон боевых действий, о новой налоговой реформе, о том, что ждет оккупантов, если они сложат оружие и что – если они продолжат никому не нужную войну.

00:24. ​В Раде предлагают увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы

00:13. Российские оккупанты вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в Луганск.