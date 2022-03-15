В боях за Мариуполь ВСУ нанесли сильный урон оккупантам – Генштаб

Украинские защитники ударили по военной технике и колоннам врага – оккупанты понесли большие потери и приостановили наступление

ВСУ отбили атаку оккупантов под Мариуполем / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в очередной раз пытались захватить Мариуполь, но атаку успешно отбили украинские защитники. Враг потерял около 150 солдат, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После этих потерь путинские войска прекратили наступление и отступили.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В ВСУ уточнили, что, украинская артиллерия и авиация ударили по военной технике и колоннам врага на маршрутах выдвижения. Они уничтожили 12 единиц автомобильной техники. Также потери понесли тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В общем по состоянию на 7:00 15 марта оккупанты не смогли значительно продвинуться на всех направлениях выдвижения. Они продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и пытаются удерживать занятые рубежи.

Потери оккупантов за сутки:

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четыре вертолета;

один самолет;

одну ракету врага сбил истребитель.

В Генштабе добавили, что российские войска используют украинские больницы, чтобы лечить своих раненых. А в объектах гражданской инфраструктуры оборудуют огневые позиции, размещают вооружение и военную технику.

Из-за того, что в т.н. "ЛДРН" оккупанты не смогли поддерживать работу учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, там приостановили мобилизацию коммунальщиков. Однако жители отдельных районов Луганской области направляются, чтобы восполнить потери действующих частей оккупантов в Украине.

В пресс-службе уточнили, что психологические состояние солдат настолько на низком уровне, что оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командования.

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Ситуация в Украине 15 марта