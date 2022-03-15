В боях за Мариуполь ВСУ нанесли сильный урон оккупантам – Генштаб

Российские оккупанты в очередной раз пытались захватить Мариуполь, но атаку успешно отбили украинские защитники. Враг потерял около 150 солдат, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После этих потерь путинские войска прекратили наступление и отступили.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В ВСУ уточнили, что, украинская артиллерия и авиация ударили по военной технике и колоннам врага на маршрутах выдвижения. Они уничтожили 12 единиц автомобильной техники. Также потери понесли тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Далее по теме
В общем по состоянию на 7:00 15 марта оккупанты не смогли значительно продвинуться на всех направлениях выдвижения. Они продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и пытаются удерживать занятые рубежи.
Потери оккупантов за сутки:
- четыре вертолета;
- один самолет;
- одну ракету врага сбил истребитель.
В Генштабе добавили, что российские войска используют украинские больницы, чтобы лечить своих раненых. А в объектах гражданской инфраструктуры оборудуют огневые позиции, размещают вооружение и военную технику.
Из-за того, что в т.н. "ЛДРН" оккупанты не смогли поддерживать работу учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, там приостановили мобилизацию коммунальщиков. Однако жители отдельных районов Луганской области направляются, чтобы восполнить потери действующих частей оккупантов в Украине.
В пресс-службе уточнили, что психологические состояние солдат настолько на низком уровне, что оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы командования.
Ситуация в Украине 15 марта
- Российские оккупанты вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в Луганск.
- В Раде предложили увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы до 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. Сейчас 53 000 и 45 000 соответственно.
- В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе сложилась катастрофическая ситуация, а число жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.