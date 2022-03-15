Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Fox News заявили, что их корреспондент был ранен под Киевом

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 04:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Он работал военным корреспондентом на Ближнем Востоке и в Африке
Бенджамин Холл – британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Коллаж "Сегодня"
Бенджамин Холл – британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Коллаж "Сегодня"

В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.

Ранение мужчина получил 14 марта. Это случилось на 19-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Реклама

Подробности

Ведущий телеканала Fox News Джон Робертс рассказал в эфире, что их корреспондент госпитализирован.

"Команды работают на местах над сбором дополнительной информации по мере развития ситуации", – рассказал ведущий.

О ранении журналиста в результате обстрелов оккупантов первой сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Бенджамин Холл – британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Он работал военным корреспондентом на Ближнем Востоке и Африке, освещал войны в Сирии, Ираке, Афганистане и секторе Газа.

Реклама

ЕС готовится к новым санкциям

Сейчас продолжается подготовка к введению четвертого пакета санкций против России. Евросоюз готовится отказаться от российских энергоносителей.

"До середины мая мы выступим с предложением о поэтапном отказе от российского газа, нефти и угля до 2027 года, подкрепленном необходимыми национальными и европейскими ресурсами", – сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита лидеров ЕС по Украине.

Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине.

Реклама

Также мы писали, что Великобритания наложила санкции на российского олигарха Арбамовича.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В боях за Мариуполь ВСУ нанесли сильный урон оккупантам – Генштаб Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять