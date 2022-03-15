В Fox News заявили, что их корреспондент был ранен под Киевом

Он работал военным корреспондентом на Ближнем Востоке и в Африке

Бенджамин Холл – британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Коллаж "Сегодня"

В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.

Ранение мужчина получил 14 марта. Это случилось на 19-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Ведущий телеканала Fox News Джон Робертс рассказал в эфире, что их корреспондент госпитализирован.

"Команды работают на местах над сбором дополнительной информации по мере развития ситуации", – рассказал ведущий.

О ранении журналиста в результате обстрелов оккупантов первой сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Бенджамин Холл – британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Он работал военным корреспондентом на Ближнем Востоке и Африке, освещал войны в Сирии, Ираке, Афганистане и секторе Газа.

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ЕС готовится к новым санкциям

Сейчас продолжается подготовка к введению четвертого пакета санкций против России. Евросоюз готовится отказаться от российских энергоносителей.

"До середины мая мы выступим с предложением о поэтапном отказе от российского газа, нефти и угля до 2027 года, подкрепленном необходимыми национальными и европейскими ресурсами", – сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита лидеров ЕС по Украине.

Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине.

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Также мы писали, что Великобритания наложила санкции на российского олигарха Арбамовича.