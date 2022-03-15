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У Fox News заявили, що їхнього кореспондента було поранено під Києвом

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 березня, 04:38
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Він працював військовим кореспондентом на Близькому Сході та в Африці
Бенджамін Холл – британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News. Колаж "Сьогодні"
Бенджамін Холл – британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News. Колаж "Сьогодні"

У Fox News заявили, що їхній журналіст Бенджамін Холл отримав поранення під Києвом. Відомо, що у кореспондента уламковий перелом обох ніг.

Поранення чоловік отримав 14 березня. Це сталося на 19-й день війни, яку Росія розпочала проти України.

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Деталі

Ведучий телеканалу Fox News Джон Робертс розповів в ефірі, що їхнього кореспондента госпіталізовано.

"Команди працюють на місцях над збором додаткової інформації з розвитком ситуації", – розповів ведучий.

Про поранення журналіста внаслідок обстрілу окупантів першою повідомила генпрокурорка України Ірина Венедиктова. Бенджамін Холл – британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News. Він працював військовим кореспондентом на Близькому Сході та в Африці, висвітлював війни у Сирії, Іраку, Афганістані та секторі Газа.

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ЄС готується до нових санкцій

Зараз продовжується підготовка до запровадження четвертого пакету санкцій проти Росії. Євросоюз готується відмовитись від російських енергоносіїв.

" До середини травня ми виступимо з пропозицією про поетапну відмову від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року, підкріплену необхідними національними та європейськими ресурсами ", – сказала Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи разом із президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем та президентом Франції Еммануелем Макроном після саміту лідерів ЄС по Україні.

Раніше ми розповідали, що Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 11 березня, розширили санкції проти Росії через війну в Україні.

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Також ми писали, що Велика Британія наклала санкції на російського олігарха Арбамовича.

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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