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У боях за Маріуполь ЗСУ завдали сильної шкоди окупантам – Генштаб

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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15 березня, 07:33
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Українські захисники вдарили по військовій техніці та колонах ворога – окупанти зазнали великих втрат і призупинили наступ
ЗСУ відбили атаку окупантів під Маріуполем
ЗСУ відбили атаку окупантів під Маріуполем / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в черговий раз намагалися захопити Маріуполь, та атаку успішно відбили українські захисники. Ворог втратив близько 150 солдатів, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після цих втрат путінські війська припинили наступ і відступили.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У ЗСУ уточнили, що українська артилерія та авіація вдарили по військовій техніці та колонах ворога на маршрутах висування. Вони знищили 12 одиниць автомобільної техніки. Також втрати зазнали тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Загалом станом на 7:00 15 березня окупанти не змогли значно просунутися на всіх напрямках висування. Вони продовжують бомбардувати об'єкти критичної інфраструктури та намагаються утримувати зайняті рубежі.

Втрати окупантів за добу:

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  • чотири вертольоти;
  • один літак;
  • одну ракету ворога збив винищувач.

У Генштабі додали, що російські війська використовують українські лікарні, щоби лікувати своїх поранених. А в об'єктах громадянської інфраструктури зосереджують вогневі позиції, розміщують озброєння та військову техніку.

Через те, що у т.зв. "ЛДРН" окупанти не змогли підтримувати роботу установ, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, там призупинили мобілізацію комунальників. Проте мешканці окремих районів Луганської області направляються на лінію фронту, щоб поповнити втрати чинних частин окупантів в Україні.

У пресслужбі уточнили, що психологічний стан солдатів настільки на низькому рівні, що окупанти все частіше відмовляються виконувати накази командування.

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Ситуація в Україні 15 березня

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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