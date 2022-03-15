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СЬОГОДНІ Новини України

Вторгнення Росії, день 20-й. Ракетний удар по Шостці, санкції США проти генералітету РФ, ООН попереджає про загрозу ядерної війни – онлайн

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 березня, 05:18
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Ворог продовжує застосовувати авіацію, поведінка Росії ні в кого не вселяє надії – головні новини 15 березня

Ворог продовжує застосовувати авіацію з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про черговий день спротиву московській навалі.

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15 березня

07:37 США оголосили про запровадження чергових санкцій проти 11 представників військового сектора РФ високого рангу.

До списку санкцій потрапили голова Росгвардії Віктор Золотов, а також вісім заступників міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

07:28 Ворог цієї ночі бомбардував Шостку, ракети потрапили в одне з підприємств. Зараз влада намагається оцінити масштаби втрат і пошкоджень, а також з'ясовують, чи перебувають під завалами люди.

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07:19 З блокадного Маріуполя вчора вдалося виїхати людям на 160 приватних автомобілях, частина з яких вже дісталась до Запоріжжя.

07:10 Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію з фронту станом на 06.00 15 березня 2022 року.

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"Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройними Силами України завдаються нищівні удари по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.

За добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога.

Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів",- розповіли наші військові.

.

07:00 Неймовірно смілива російська журналістка Марина Овсяннікова, яка було спробувала розкрити очі мільйонам росіян на путінську війну в Україні – зникла.

05:53. Японія запровадила санкції та заморожує активи ще проти 17 росіян.

04:52. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті склалася катастрофічна ситуація, а кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч.

04:38. У Fox News заявили, що їх журналіст Бенджамін Холл отримав поранення під Києвом. Відомо, що у кореспондента уламковий перелом обох ніг.

03:25. Генсекретар ООН попередив про можливу ядерну війну.

02:55. У США день розпочався із введення чергових санкцій проти громадян Росії. Наразі список нев'їзних товаришів поповнили 11 високопосадовців оборонного сектора РФ.

01:58. У зверненні до українського народу президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи та провали з евакуації мирних громадян із зон бойових дій, про нову податкову реформу і про те, що чекає на окупантів, якщо вони складуть зброю і що чекає, якщо продовжать нікому не потрібну війну.

00:24. У Раді пропонують збільшити кількість військовослужбовців Держприкордонслужби.

00:13. Російські окупанти вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до Луганська.

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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