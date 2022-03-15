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Защитники Украины отбили попытку прорыва оккупантов под Киевом – Генштаб ВСУ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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15 марта, 16:01
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Оккупанты не смогли продвинуться вглубь Украины и пытаются сейчас удержать свои позиции – какая ситуация на фронте 15 марта
ВСУ остановили оккупантов под Киевом
ВСУ остановили оккупантов под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники продолжают успешно противостоять российским оккупантам. Днем 15 марта противник не проводил активных наступательных действий, а сосредоточился на пополнении потерь, вербовке наемников из других стран и обеспечении своих войск на территории Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске. На Волынском направлении противник удерживает группировку на охране украинско-белорусской границы. При этом сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на втягивание белорусской стороны", - сказали в Генштабе.

Какая ситуация на разных направлениях:

  • На Полесском направлении враг предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в направлении Гута-Межигорская, Лютеж. Также оккупанты не смогли захватить Макаров.
  • На Северском направлении противник пытается нарастить группировку и организовать обеспечение, чтобы возобновить наступление на Чернигов.
  • На Слобожанском направлении главная цель оккупантов – окружение Сум и Харькова.
  • На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери и отошли. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурм в западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии.

Поскольку оккупанты не могут противостоять ВСУ, войска РФ наносят удары по гражданским объектам и мирному населению.

ВСУ переходят в контрнаступление

Украинские военные на некоторых направлениях перешли в контрнаступление, сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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"20 дней открытой войны. 20 дней стойкости и героизма. 20 дней борьбы. Вооруженные Силы Украины выполняют поставленные задачи. Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", – написал Залужный.

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