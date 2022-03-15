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Захисники України відбили спробу прориву окупантів під Києвом – Генштаб ЗСУ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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15 березня, 16:01
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Окупанти не змогли просунутися вглиб України й намагаються зараз утримати свої позиції – яка ситуація на фронті 15 березня
ЗСУ зупинили окупантів під Києвом
ЗСУ зупинили окупантів під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники продовжують успішно протистояти російським окупантам. Вдень 15 березня противник не проводив активних наступальних дій, а зосередився на поповненні втрат, вербуванні найманців з інших країн та забезпеченні своїх військ на території України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську. На Волинському напрямку противник утримує угруповання на охороні українсько-білоруського кордону. При цьому, зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони", - сказали у Генштабі.

Яка ситуація на різних напрямках:

  • На Поліському напрямку ворог зробив невдалу спробу прориву оборони наших військ у напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Також окупанти не змогли захопити Макарів.
  • На Сіверському напрямку противник намагається наростити угруповання та організувати забезпечення, щоб відновити наступ на Чернігів.
  • На Слобожанському напрямку головна мета окупантів – оточення Сум та Харкова.
  • На Донецькому й Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів у районі Лисичанська, зазнали втрат і відійшли. У районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурм у західній та східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії.

Оскільки окупанти не можуть протистояти ЗСУ, війська РФ завдають ударів по цивільних об'єктах та мирному населенню.

ЗСУ переходять у контрнаступ

Українські військові на деяких напрямках перейшли в контрнаступ, повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", – написав Залужний.

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