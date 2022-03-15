Захисники України відбили спробу прориву окупантів під Києвом – Генштаб ЗСУ

Окупанти не змогли просунутися вглиб України й намагаються зараз утримати свої позиції – яка ситуація на фронті 15 березня

ЗСУ зупинили окупантів під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники продовжують успішно протистояти російським окупантам. Вдень 15 березня противник не проводив активних наступальних дій, а зосередився на поповненні втрат, вербуванні найманців з інших країн та забезпеченні своїх військ на території України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"Надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську. На Волинському напрямку противник утримує угруповання на охороні українсько-білоруського кордону. При цьому, зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони", - сказали у Генштабі.

Яка ситуація на різних напрямках:

На Поліському напрямку ворог зробив невдалу спробу прориву оборони наших військ у напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Також окупанти не змогли захопити Макарів.

ворог зробив невдалу спробу прориву оборони наших військ у напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Також окупанти не змогли захопити Макарів. На Сіверському напрямку противник намагається наростити угруповання та організувати забезпечення, щоб відновити наступ на Чернігів.

противник намагається наростити угруповання та організувати забезпечення, щоб відновити наступ на Чернігів. На Слобожанському напрямку головна мета окупантів – оточення Сум та Харкова.

головна мета окупантів – оточення Сум та Харкова. На Донецькому й Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів у районі Лисичанська, зазнали втрат і відійшли. У районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурм у західній та східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії.

Оскільки окупанти не можуть протистояти ЗСУ, війська РФ завдають ударів по цивільних об'єктах та мирному населенню.

ЗСУ переходять у контрнаступ

Українські військові на деяких напрямках перейшли в контрнаступ, повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", – написав Залужний.