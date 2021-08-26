Вы пытаетесь присвоить чужую культуру – Кулеба ответил Лаврову на "приватизацию" истории

Кулеба назвал реакцию Лаврова "нервной". Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил российскому коллеге Сергею Лаврову на его высказывание о "приватизации" Украиной истории, в частности, Дня Крещения Руси. Соответствующее заявление глава украинского МИД сделал во время брифинга в четверг, 26 августа.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", – заявил Кулеба.

Министр отметил, что уже сотни лет Москву пытаются называть центром.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", – заявил он.

Также Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на указ о введении Дня украинской Государственности.

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"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел РФ относительно этого указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными, исторически некорректными", - сказал он.

Напомним, День украинской Государственности планируют установить в день крещения Руси 28 июля и объявить его выходным. Решение примет Верховная Рада.

Как сообщал сайт "Сегодня", 25 августа министр иностранных Дел России Сергей Лавров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что День Крещения Руси (28 июля) теперь будет также Днем украинской Государственности, отметил, что Украина приватизировала этот праздник.

"Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только в Украине, потому что все остальное – это не украинское", – заявил министр.