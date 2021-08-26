Ви намагаєтеся привласнити чужу культуру – Кулеба відповів Лаврову на "приватизацію" історії

Кулеба назвав реакцію Лаврова "нервовою". Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів російському колезі Сергію Лаврову на його вислів про "приватизацію" Україною історії, зокрема, Дня Хрещення Русі. Відповідну заяву глава українського МЗС зробив під час брифінгу у четвер, 26 серпня.

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і залишаємося на ній. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде" , – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що вже сотні років Москву намагаються називати центром.

"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Київської Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", – заявив він.

Також Кулеба назвав "дуже нервовою" реакцію РФ на указ про введення Дня української Державності.

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"Надзвичайно нервова реакція прозвучала від мого колеги Сергія Лаврова і взагалі з Росії. Це нормально, ми повинні ставитися до цього спокійно. Безумовно, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ РФ щодо цього указу президента України і взагалі по українській історії є недоречними, історично некоректними", – сказав він.

Нагадаємо, День української державності планують встановити в день хрещення Русі 28 липня і оголосити його вихідним. Рішення прийме Верховна Рада.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 25 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що День Хрещення Русі (28 липня) тепер буде також Днем української Державності, зазначив, що Україна приватизувала це свято.

"Ось на днях було сказано, що вони приватизували День Хрещення Русі. Не знаю, може бути, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна відзначати тільки в Україні, тому що все інше – це не українське", – заявив міністр.