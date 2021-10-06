Выбери профессию мечты. В Украине проведут для учеников средней школы урок – онлайн трансляция

В проекте примут участие известные украинские звезды / Фото: Коллаж: Сегодня

В рамках реализации Всеукраинского проекта по профориентации и построения карьеры "Выбери профессию своей мечты", 12 октября в 11 часов проведут Всеукраинский онлайн-урок по профориентации.



Цель этого урока – помочь ученикам старших классов сознательно выбрать профессию своей мечты, а также стать успешным в жизни и реализовать себя в Украине.

Смотрите промо-ролик урока, чтобы узнать больше:

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В проекте примут участие известные украинские звезды и ведущие карьерные консультанты для подростков.

Урок пройдет при поддержке Министерства образования и науки Украины совместно с ГНУ "Институт модернизации содержания образования", Ассоциацией инновационного и цифрового образования и компанией "HR YOU".

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