Вибери професію мрії. В Україні проведуть для учнів середньої школи урок – онлайн трансляція

У проекті візьмуть участь відомі українські зірки / Фото: Колаж: Сьогодні

В рамках реалізації Всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії", 12 жовтня о 11 годині проведуть Всеукраїнський онлайн-урок з профорієнтації.



Мета цього уроку – допомогти учням старших класів свідомо обрати професію своєї мрії, а також стати успішним у житті і реалізувати себе в Україні.

Дивіться промо-ролик уроку, щоб дізнатися більше:

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У проекті візьмуть участь відомі українські зірки та провідні кар'єрні консультанти для підлітків.

Урок пройде за підтримки Міністерства освіти і науки України спільно з ГНУ "Інститут модернізації змісту освіти", Асоціацією інноваційної та цифрової освіти і компанією "HR YOU".

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