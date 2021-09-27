Твоє майбутнє. В Україні проведуть Всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації

Участь у Всеукраїнському проекті "Обери професію своєї мрії" візьмуть українські зірки та ведущий кар'єрний консультант для підлітків

Всеукраїнський онлайн-урок відбудеться 12 жовтня 2021 року. Колаж: "Сьогодні"

Міністерство освіти і науки України спільно з Державним науковим закладом "Інститут модернізації змісту освіти" в рамках реалізації Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії", 12 жовтня 2021 року проведуть Всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації.

Мета проєкту — сприяти учням старших класів закладів загальної середньої освіти свідомо обрати професію своєї мрії, стати успішним у житті та реалізувати себе в Україні.

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В рамках даного уроку на ньому будуть присутні відомі українці:

Євген Клопотенко, Український шеф-кухар, входить в ТОП-50 кухарів світу;

Український шеф-кухар, входить в ТОП-50 кухарів світу; Альона Альона, Українська реп-співачка, входить в ТОП-15 молодих виконавців Європи;

Українська реп-співачка, входить в ТОП-15 молодих виконавців Європи; Жан Беленюк, Народний депутат України, Олімпійський чемпіон у Токіо;

Народний депутат України, Олімпійський чемпіон у Токіо; Ганна Резніченко, Кар'єрний радник проведе майстер-клас "Як визначити професію своєї мрії".

Тривалість заходу – 45 хв. Всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації для учнів 7- 11 класів відбудеться 12 жовтня 2021 року об 11:00 год.