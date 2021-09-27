Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини України

Твоє майбутнє. В Україні проведуть Всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 вересня, 15:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Участь у Всеукраїнському проекті "Обери професію своєї мрії" візьмуть українські зірки та ведущий кар'єрний консультант для підлітків
Всеукраїнський онлайн-урок відбудеться 12 жовтня 2021 року. Колаж: "Сьогодні"
Всеукраїнський онлайн-урок відбудеться 12 жовтня 2021 року. Колаж: "Сьогодні"

Міністерство освіти і науки України спільно з Державним науковим закладом "Інститут модернізації змісту освіти" в рамках реалізації Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії", 12 жовтня 2021 року проведуть Всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації.

Мета проєкту — сприяти учням старших класів закладів загальної середньої освіти свідомо обрати професію своєї мрії, стати успішним у житті та реалізувати себе в Україні.

Реклама

В рамках даного уроку на ньому будуть присутні відомі українці:

  • Євген Клопотенко, Український шеф-кухар, входить в ТОП-50 кухарів світу;
  • Альона Альона, Українська реп-співачка, входить в ТОП-15 молодих виконавців Європи;
  • Жан Беленюк, Народний депутат України, Олімпійський чемпіон у Токіо;
  • Ганна Резніченко, Кар'єрний радник проведе майстер-клас "Як визначити професію своєї мрії".

Тривалість заходу – 45 хв. Всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації для учнів 7- 11 класів відбудеться 12 жовтня 2021 року об 11:00 год.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

27 вересня 1991. XXII надзвичайний з'їзд ВЛКСМ, де було оголошено про припинення діяльності комсомолу...

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.64

Євро (€)

31.22

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
3 007 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти