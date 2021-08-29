Юлия Мендель залила морским бризом Instagram – искреннее фото прощания с летом

Юлия Мендель опубликовала новое фото (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее жаловалась на травлю, опубликовала фото с отдыха в бассейне у моря.

"Путешествуй! Мир – это книга. Тот, кто не путешествует, считывает только первую страницу", – поделилась своими размышлениями Мендель с подписчиками в Instagram.

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Что известно о Мендель

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря главы государства.

с должности пресс-секретаря главы государства. Еще в мае Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Однако далеко она не уйдет – ей дадут новую должность на Банковой. Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель .

. В то же время Зеленский уже нашел ей замену – новым пресс-секретарем президента стал ведущий "Украина 24" Сергей Никифоров. Новоиспеченный спикер Банковой отметил, что теперь он изменил понятную ему работу, удобный график и спокойную жизнь на большое приключение со многими неизвестными.

Напомним, Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.

Кроме того, журналистка сравнила действующего президента с революцией в Украине 2013-2014 годов. По мнению Мендель, Зеленский лучше "грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: