Юлія Мендель залила морським бризом Instagram – щире фото прощання з літом

Юлія Мендель опублікувала нове фото (зліва). Фото: колаж "Сьогодні"

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше скаржилася на цькування, опублікувала фото з відпочинку в басейні біля моря.

"Подорожуй! Мир – це книга. Той, хто не подорожує, читає лише першу сторінку", – поділилася своїми роздумами Мендель з підписниками в Instagram.

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Що відомо про Мендель

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретаря голови держави.

з посади прессекретаря голови держави. Ще у травні Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Однак далеко вона не піде – їй дадуть нову посаду на Банковій. Раніше радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель .

. У той же час Зеленський вже знайшов їй заміну – новим прессекретарем президента став ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров. Новоспечений спікер Банкової зазначив, що тепер він змінив зрозумілу йому роботу, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими.

Нагадаємо, Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прессекретар періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський кращий за "брудні намети, розбитий Майдан, негігієнічні і холодні ночі".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: