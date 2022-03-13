За эту неделю из Украины выехало почти 700 тысяч человек

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В Организации Объединенных Наций сказали точное количество украинцев, которые выехали из страны во время войны.
Данные приводит Агентство ООН по делам беженцев.
Сколько выехало людей
Как отмечается, точная цифра украинцев, которые вынуждены были спасаться, – 2 698 280 человек.
"За первую неделю более миллиона беженцев из Украины пересекли границы в соседние страны и еще больше находится в движении как внутри страны, так и за ее пределами. Они нуждаются в защите и поддержке. Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 миллионов человек", – отметили в ООН.
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Польша поможет украинским беженцам
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев.
- Граждане Украины смогут находиться в Польше на законных основаниях в течение 18 месяцев. Срок может быть продлен еще на 18 месяцев.
- Поляки, принимающие семьи из Украины, будут получать поддержку – 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления.
- Правительство также создаст "резерв специального назначения" для поддержки органов местного самоуправления. Он предназначен для финансирования дополнительных задач местных органов власти по приему беженцев из Украины
- Изменения в законе позволят украинцам пользоваться государственными услугами, особенно польским здравоохранением, и отдавать детей в польские школы.
- Доступ к работе в Польше также означает юридический доступ к семейным льготам.