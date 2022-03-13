За эту неделю из Украины выехало почти 700 тысяч человек

В Организации Объединенных Наций сказали точное количество украинцев, которые выехали из страны во время войны.

Данные приводит Агентство ООН по делам беженцев.

Как отмечается, точная цифра украинцев, которые вынуждены были спасаться, – 2 698 280 человек.

"За первую неделю более миллиона беженцев из Украины пересекли границы в соседние страны и еще больше находится в движении как внутри страны, так и за ее пределами. Они нуждаются в защите и поддержке. Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 миллионов человек", – отметили в ООН.