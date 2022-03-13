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За цей тиждень з України виїхало майже 700 тисяч людей

Павло Чернишук
13 березня, 20:38
Біженці потребують захисту та підтримки

/ Фото: DW.com, Колаж: Сьогодні

В Організації Об'єднаних Націй сказали точну кількість українців, які виїхали з країни під час війни.

Дані наводить Агентство ООН у справах біженців.

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Скільки виїхало людей

Як зазначається, точна цифра українців, що змушені були рятуватися, – 2 698 280 осіб.

"За перший тиждень понад мільйон біженців з України перетнули кордони до сусідніх країн і ще більше перебуває в русі як усередині країни, так і за її межами. Вони потребують захисту та підтримки. Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити близько 4 мільйонів людей", – зазначили в ООН.

/ Фото: BBC

Польща допоможе українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців.

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  • Громадяни України зможуть перебувати у Польщі на законних підставах протягом 18 місяців. Строк може бути продовжено ще на 18 місяців.
  • Поляки, які приймають сім'ї з України, отримуватимуть підтримку – 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.
  • Уряд також створить резерв спеціального призначення для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо приймання біженців з України.
  • Зміни в законі дозволять українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров'я, та віддавати дітей до польських шкіл.
  • Доступ до роботи в Польщі також означає юридичний доступ до сімейних пільг.

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