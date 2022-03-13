Дуда подписал закон о помощи украинским беженцам

Беженцы из Украины могут жить на специальных условиях в Польше

Закон о помощи украинским беженцам был принят в среду, 9 марта, Польским Сеймом/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев и размеры социальной поддержки.

Об этом сообщает Onet.pl.

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В среду Польский Сейм принял закон о помощи гражданам Украины в связи с нападением России. В пятницу вечером Сенат принял в общей сложности 60 поправок к закону, и около десятка из них были приняты в субботу утром.

Как сообщил глава канцелярии президента, в субботу вечером Анджей Дуда подписал акт. Новые нормативные акты вступят в силу со дня их опубликования в "Правовом журнале".

Беженцы из Украины смогут получать налоговый номер, работать в Польше и получить доступ к медицинской помощи. При этом единовременная финансовая помощь составит 300 злотых на человека.

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Помощь беженцам

Польский сейм рассмотрел правительственный законопроект помощь гражданам Украины из-за вторжения России на территорию страны. Специальный закон регулирует, в частности, вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также денежных выплат их получателям.

За законопроект проголосовали 439 депутатов, 20 были против, трое из них воздержались. Почти вся Конфедерация (правая коалиция евроскептиков), кроме отсутствующих Конрада Берковича и Гжегожа Брауна, Мацей Гдула, Павел Залевский и Станислав Тишка проголосовали против.

Вскоре после голосования Мацей Гдула объяснил свое решение в соцсетях, отметив, что закон не оказывает помощь беженцам, не имеющим гражданства Украины, а в некоторых случаях вводит так называемую канцелярскую безнаказанность.

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Новый закон должен регулировать законность пребывания украинцев в Польше. После подтверждения личности беженцы смогут получить номер PESEL, а их пребывание в стране будет считаться легальным в течение 18 месяцев.

Положениями закона предусмотрено следующее:

Граждане Украины смогут находиться в Польше на законных основаниях в течение 18 месяцев. Срок может быть продлен еще на 18 месяцев.

Поляки, принимающие семьи из Украины, будут получать поддержку — 40 злотых в день в течение двух месяцев, то есть около 1200 злотых в месяц. Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления.

Правительство также создаст "резерв специального назначения" для поддержки органов местного самоуправления. Он предназначен для финансирования дополнительных задач местных органов власти по приему беженцев из Украины

Изменения в законе позволят украинцам пользоваться государственными услугами, особенно польским здравоохранением, и отдавать детей в польские школы.

Доступ к работе в Польше также означает юридически доступ к семейным льготам.

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