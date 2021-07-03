За "глупые слова". Ивангай извинился перед Дудем

Украинец сделал новое заявление и отметил российского журналиста в Instagram

Блогер Ивангай (Иван Рудской) решил извиниться перед всеми, кого обидел. Рудской принес свои извинения Юрию Дудю, у которого после их интервью возникли проблемы с законом: на журналиста завели дело о пропаганде наркотиков.

Сторис с извинениями он опубликовал в своем Instagram.

Иван Рудской принес свои извинения Юрию Дудю – "прости меня за оскорбительные слова...".

Фото: скрин

Также он извинился и перед своей бывшей девушкой – Марьяной Ро. Попросил прощения за глупости, которые "наговорил при расставании".

Фото: скрин

Они расстались пять лет назад. Марьяна Рожкова сейчас замужем за рэпером Face.

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Что предшествовало

Интервью было опубликовано 18 марта. Спустя две недели после этого Рудской обвинил Дудя в цензуре: тот вырезал его реплики о родственниках, погибших от Голодомора и репрессий НКВД. В ответ россиянин опубликовал вырезанную часть.

На ней Рудской путано объясняет свое отношение к Революции Достоинства, беглому президенту Виктору Януковичу и оккупации Крыма.

Также мы писали, что Ивангай обьяснился "за тупость" в интервью, сказав что Дудь "сс*кло".